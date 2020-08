Grande Fratello Vip, ufficializzati i primi concorrenti: Fausto Leali nel cast

Manca solamente l’ufficialità da parte degli autori del “Grande Fratello Vip“, ma in queste ore il settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” ha svelato il nome dei quattro famosi che partecipano alla prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Antonella Elia.

Iniziando però dai rifiuti nelle ultime ore è arrivato a sorpresa quello dell’ex calciatore Nicola Ventola, siccome negli ultimi giorni sembrava essere certa la sua presenza al “Grande Fratello Vip“. Smentisce il suo ingresso nella Casa anche Eva Grimaldi, ove su Instagram con un po’ ironia allontana queste voci.

I primi quattro concorrenti del “Grande Fratello Vip”

Il primo vip svelato dal settimanale “TV Sorrisi e Canzoni” è quello di Fausto Leali. Il nome del cantante è trapelato da una esclusiva pubblicata dal sito “Tv Blog”, ma dopo l’indiscrezione a quanto pare sembra essere arrivata la conferma. Per l’autore di “A Chi” non sarebbe un esordio nei reality show, dal momento che in passato ha già partecipato a “Music Farm”, “Tale e Quale Show”, “Ballando con le stelle”, “Il cantante mascherato” e “Ora o mai più”.

L’altro nome è quello di Elisabetta Gregoraci, ex conduttrice di “Made in Sud” e “Battiti Live”. Il suo nome in realtà non sorprende i fan della trasmissione, poiché negli ultimi mesi è stata accostata più volte al programma. Lo stesso discorso vale con Flavia Vento, poiché insieme alla modella sono stati dati praticamente per certi come concorrenti del “Grande Fratello Vip”.

L’ultimo nome svelato dalla rivista è quello di Patrizia De Blanck. La contessa ha in realtà confermato il suo ingresso nella Casa del “GF Vip” durante una intervista, rivelando che nella Casa insieme a lei entreranno per l’appunto Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento e Gabriel Garko. Tuttavia l’ex conduttore del “Festival di Sanremo”, con un breve comunicato pubblicato su Internet, ha smentito categoricamente un suo ingresso negli studi di Cinecittà.