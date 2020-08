"Grande Fratello Vip", tutte le novità dell’edizione che prenderà il via a settembre

La quinta edizione del “Grande Fratello Vip” prenderà il via a settembre e già i motori sono riscaldati. Per la seconda edizione consecutiva, Alfonso Signorini è stato confermato al timone del reality show più longevo della televisione italiana. L’ultima edizione è stata contrassegnata dal Coronavirus e dunque gli autori e Signorini, si sono visti costretti ad effettuare cambiamenti repentini.

Le luci sulla casa più spiata d’Italia si riaccenderanno il prossimo 14 settembre, salvo imprevisti. Lo studio dovrebbe tornare a Roma, dopo una parentesi a Milano dettata dal Covid-19, anche se non sarà possibile beneficiare della presenza del pubblico. Tra gli opinionisti che affiancheranno Signorini è stato riconfermato Pupo, chi invece sarà sostituita è Wanda Nara.

Il toto-nome è già iniziato e in lizza sembrerebbero esserci Giulia De Lellis (ex gieffina) e Antonella Elia (grande protagonista della scorsa edizione). Voci di corridoio però aggiungono anche il nome di Loredana Lecciso, che potrebbe affiancare Pupo nel commentare le vicissitudini e le gesta degli inquilini all’interno della casa di Cinecittà.

Si vocifera molto anche sul cast. Signorini si è subito messo alla ricerca di vip che possano innescare meccanismi vincenti e una di questi è Patrizia De Blanck. La contessa è una concorrente ufficiale e nel confermare la sua presenza, si è lasciata sfuggire che Flavia Vento e Elisabetta Gregoraci saranno sue coinquiline, vivendo insieme a lei l’avventura.

Nulla di ufficiale dunque, ma le De Blanck ne è certa. Così come certa sembrerebbe essere la presenza di Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, quella di Eva Grimaldi e Dayane Mello. Insomma tutto sembra essere pronto per ripartire, con Signorini che sta mettendo su un cast stellare, così come stellare sarà senza ombra di dubbio il nome dell’opinionista che affiancherà Pupo. Non resta che attendere la messa in onda della quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, dove tra ufficialità e smentite si preannuncia già scoppiettante.