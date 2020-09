Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi rientra nella Casa dopo gli ultimi controlli

La situazione di Tommaso Zorzi ha allarmato sia gli autori del “Grande Fratello Vip” che gli altri concorrenti della Casa del reality show. Infatti, sin dalla prima diretta, l’influencer accusa di avere una forte febbre e di avere dei brividi, avvolgendosi addirittura in una coperta.

Il giovane si è comportato in maniera corretta fin da subito, poiché ha chiesto immediatamente sia un termometro che delle medicine alla produzione avvisando poi gli altri inquilini: “Non vorrei fare terrorismo, ma mi sento proprio la febbre… Ho la sinusite, la produzione lo sa che sono due giorni che va e viene, ma mi sento proprio caldo”.

Tommaso Zorzi rientra nella Casa

Proprio per questa febbre gli autori del “Grande Fratello Vip” hanno deciso di mettere in isolamento Tommaso Zorzi dagli altri vip. Una situazione che ha quanto pare non è stata presa benissimo dall’influencer, che sfogandosi con la psicologa della trasmissione dichiara di essere pronto a lasciare il reality show.

Nella stessa serata la pagina social del “Grande Fratello Vip” ha rilasciato un comunicato ove si legge che, dopo aver mostrato i sintomi legati alla sinusite, Tommaso Zorzi viene sottoposto a tutte le cure necessarie e ai controlli dei medici in virtù dei protocolli prima di essere riammesso nuovamente negli studi di Cinecittà.

I rischi di una sua esclusione sembrano molto bassi sin dall’inizio, ma nelle ultime ore lo staff del “Grande Fratello Vip”, sempre con un comunicato rilasciato sui social network, rivela: “Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa. #GFVIP”.

Fortunatamente la situazione del giovane ragazzo non sono preoccupanti, e quindi può finalmente iniziare la sua avventura nella Casa del “GF Vip” dopo gli ultimi giorni molto tribolati. Su di lui il pubblico ha puntato davvero tanto, poiché potrebbe regalare picchi di trash mai visti fino a questo momento.