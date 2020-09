Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi fuori controllo contro Signorini: lo sfogo dell’influencer

In questa edizione del “Grande Fratello Vip” si sta affrontando un tema molto delicato, quello del coming out che Gabriel Garko ha deciso di fare nella scorsa diretta su Canale 5. Una decisione sicuramente sofferta ma necessaria per lui che, attraverso una lettera molto toccante letta davanti ad una commossa Adua Del Vesco, ha finalmente urlato al mondo quel segreto che da tempo si stava tenendo dentro.

Alfonso Signorini, però, non ha voluto passare sopra ad alcuni atteggiamenti degli altri coinquilini. Il conduttore ha mandato in onda un filmato in cui si sentivano i commenti ironici di alcuni vip che stavano assistendo all’incontro tra Garko e la Del Vesco attraverso uno schermo: “Sembra una fiction“.

GF Vip, lo sfogo di Tommaso Zorzi

Soprattutto Tommaso Zorzi è stato preso di mira. L’influencer, dichiaratamente omosessuale, ha fatto una battuta che non è stata per niente gradita dal conduttore: “Chi tra Adua Del Vesco e Gabriel Garko porta la gonna?” queste le parole di Zorzi riferite al recente coming out di Garko, appunto.

Una volta partita la pubblicità, l’influencer reagisce malissimo: “Se questo è il gioco, io me ne vado ora” e passa a prendersela anche con il programma: “Rovinare la vita della gente per fare due punti di share“, poi si alza e si dirige in cucina seguito dalla Orlando che cerca di farlo ragionare consigliandogli di chiedere scusa se le sue parole hanno urtato la sensibilità di alcuni e di spiegare bene il suo punto di vista.

Alfonso Signorini si collega di nuovo con la Casa e affronta Zorzi dicendogli che lui non ha mai pensato nemmeno per un secondo che la sua frase potesse nascondere intenti omofobi, sarebbe stato un pazzo a sospettare di questo – come lui stesso precisa – ma cerca di spiegare che come Tommaso è rimasto ferito dalle frasi con termini al femminile che la Pepe gli ha rivolto appena entrata, così lui deve capire che la sua battuta poteva urtare la sensibilità di qualcuno e lo invita ad essere un po’ più sensibile. Zorzi allora, ritornato in sé, chiede scusa e precisa che nei giorni scorsi ha sempre difeso i diritti degli omosessuali e non si sognerebbe mai di fare o dire qualcosa che potesse mettere in dubbio la sua posizione a riguardo.