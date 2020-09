Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e la rocambolesca la corsa in ospedale: "Mi hanno traumatizzato"

Il “Grande Fratello Vip” è iniziato da appena qualche giorno e già il conduttore, Alfonso Signorini, si ritrova con una serie di patate bollenti per le mani. Dopo l’annuncio dell’uscita straordinaria di Tommaso Zorzi, a causa di alcune condizioni di salute del ragazzo (che hanno fatto subito pensare al noto Covid-19), è stato di fatto trasportato presso l’istituto sanitario più vicino.

Dopo una serie di controlli e di ulteriori tamponi, Zorzi è poi rientrato di nuovo in casa, intento a continuare la sua avventura presso in questa quinta edizione del “Grande Fratello Vip“. Nonostante sia stato escluso il pericolo che le sintomatologie di Zorzi siano riconducibili al Covid, il ragazzo in questi giorni continua a non sentirsi proprio al top, impedendo quindi di vivere la sua avventura nella casa in maniera serena.

Ha di fatto iniziato a confidarsi con i suoi nuovi inquilini, parlando anche di quella sera che è stato portato in ospedale, della sua corsa in ambulanza, che non è stata delle più distensive, dichiarando di essere stata un’esperienza traumatizzante.

Dalle dichiarazioni di Zorzi si legge infatti: “Ragazzi non mi sento troppo bene, forse ho ancora la febbre, non so. Comunque l’altro giorno ho subito un trauma. Mi hanno traumatizzato. Chi? Loro, sto parlando di loro, l’altro giorno. Mi hanno portato a sirene spiegate con l’ambulanza perché avevo la febbre“. Non resta dunque che attendere che le condizioni di salute del ragazzo migliorino; intanto una nuova vicenda ha già fatto il giro del web, scatenando l’inferno in internet.

Si parla delle dichiarazioni fatte dal cantante bresciano Fausto Leali, a proposito dell’operato condotto in passato da Mussolini e da Hitler. In poche ore Leali ha creato una vera bufera mediatica. Di certo Signorini dovrà affrontare questa tematica con il cantante, e con ogni probabilità prenderà la palla in balzo proprio nella prossima puntata.

In molti hanno proposto la squalifica del cantante, ma con ogni probabilità la produzione di limiterà ad un ammonimento, invitandolo quindi a rettificare quanto affermato.