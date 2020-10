Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi attacca Tinì Cansino di Uomini e Donne: "Non parla mai, è lì per rubare il cachet"

Nel corso degli anni la trasmissione Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ha cambiato numerosi opinionisti. Escludendo le due certezze che sono Tina Cipollari e Gianni Sperti, negli anni questo delicato ruolo è stato assunto da Karina Cascella, Jack Vanore, Mario Serpa e molti altri.

Tra quelli più recenti troviamo Tinì Cansino, che ha iniziato ad occupare il ruolo di opinionista nel 2012 con la nascita del trono over di Uomini e Donne. La showgirl, diventata famosa in Italia grazie a Drive In, non viene apprezzata da tutti dal momento che raramente prende la parola e difficilmente, a differenza di come fanno Gianni Sperti e Tina Cipollari, dice la sua in un confronto acceso.

La frecciatina di Tommaso Zorzi

A quanto pare l’influencer, che è un grande appassionato di Uomini e Donne, non sembra apprezzare il ruolo di Tinì Cansino nella trasmissione di Canale 5. Durante una chiacchierata con Pierpaolo Pretelli, che ha proprio fatto parte del trono classico di U&D, lanciano una frecciatina nei confronti della showgirl. Infatti, secondo Tommaso Zorzi, la Cansino è una “ruba cachet, non ha mai parlato. Sta lì immobile e ogni tanto le fanno ‘e dai ci sei, Tinì su'”.

In un’intervista rilasciata nel 2018 al magazine di “Uomini e donne” Tinì Cansino ha parlato con entusiasmo della sua avventura che sta vivendo all’interno degli studi di Canale 5, spiegando i motivi dietro ai suoi silenzi.

Quando le altre coppie iniziano le loro discussioni, la Cansino spiega: “Vivo questa esperienza con responsabilità perché l’amore non può essere giudicato. Tutti devono approcciarsi come credono, amare è un grande impegno. Come la vita. Non sempre è semplice giudicare e dire la propria, preferisco ascoltare e accogliere. Solo così si riesce a capire la vera origine delle emozioni e dei sentimenti”.