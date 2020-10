Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi accusa Matilde Brandi di aver usato un termine omofobo

Con il passare dei giorni stanno aumentando sempre di più gli scontri tra i concorrenti che sono all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Antonella Elia e Pupo.

Tra i faccia a faccia più duri c’è sicuramente quello tra Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi, in cui quest’ultima ha addirittura invitato le sue amiche a scagliarsi verbalmente contro la showgirl. Intanto l’ex ballerina di “Domenica In” nelle ultime ore, oltre alla Ruta, sembra avere un conto in sospeso anche con Tommaso Zorzi, da quando il giovane ha lanciato una dura accusa nei suoi confronti.

Lo scontro verbale tra Tommaso Zorzi e Matilde Brandi

Fino a ora sembra essere davvero difficile vedere un confronto tranquillo tra Zorzi e la Brandi, dal momento che i due in questi giorni hanno mostrato tutte le loro differenze caratteriali. Proprio l’influencer, durante chiacchierata accesa con Matilde, le dice in faccia: “Mi stai sul cavolo”.

Oltre a queste dichiarazioni Tommaso Zorzi sembra essere convinto che Matilde Brandi abbia usato il termine “fr*cio” in casa in più di una occasione. Come riportato da “Trendit” per accettarsi della sua idea fa una domanda a Maria Teresa Ruta: “Ma non è che Matilde ha usato termini omofobi nella casa? Magari anche nei miei confronti?”.

La Ruta a questa domanda a bruciapelo di Tommaso Zorzi resta un po’ spiazzata, ammettendo di non ricordare con l’esattezza il termine usato da Matilde Brandi. In soccorso dell’influencer però arrivano i social network, giacché gli ultimi video pubblicato su Internet sembrano confermare che la ballerina avrebbe usato quel termine in più di una circostanza con Maria Teresa: “Chi se ne importa se era gay, fr*cio, lesbica… Mannaggia a me non si dicono queste parole, mi fai dire parole che non devo dire”.