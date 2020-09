Grande Fratello Vip, svelato il cast ufficiale: i venti concorrenti che faranno parte del reality show

Fino a questo momento si sono lette e sentite numerose voci sul cast della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Antonella Elia. E dopo mesi di indiscrezioni e anche alcune smentite finalmente è stato svelato il cast ufficiale.

A svelare il nome dei venti concorrenti è stato la copertina del settimanale “Chi”, che viene diretto da Alfonso Signorini. Il cast, in questa quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, viene suddiviso in undici donne e nove uomini, e tra di essi ci sono numerose sorprese.

Il cast della quinta edizione

Partendo dalle donne sarà presente: Elisabetta Gregoraci; la modella Francesca Pepe; Adua Del Vesco (conosciuta per essere stata fidanzata con Gabriel Garko); Flavia Vento, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria; Matilde Brandi; Dayane Mello; la doppiatrice Myriam Catania; Patrizia De Blanck e infine la conduttrice Stefania Orlando.

Probabilmente la sorpresa maggiore è nei nove concorrenti maschili, poiché alcuni nomi non sono mai stati svelati fino a questo momento: Francesco Oppini; l’influencer Tommaso Zorzi; Massimiliano Morra; l’ex volto di “Uomini e Donne” Andrea Zelletta; Fulvio Abbate; Paolo Brosio; Fausto Leali; l’ex velino di “Striscia la notizia” Pierpaolo Pretelli e infine Enock Barwuah, calciatore conosciuto soprattutto per essere il fratello di Mario Balotelli.

C’è molta attenzione anche per quello che può accadere al di fuori dalle mura di Cinecittà. Infatti non va escluso dei nuovi ingressi durante le settimane per creare delle nuove dinamiche all’interno della Casa, come fatto per esempio da Serena Enardu con Pago durante la quarta edizione del “Grande Fratello Vip“.

Nei giorni scorsi si è parlato anche di un possibile ingresso, per un paio di settimane, del paroliere Cristiano Malgioglio nella Casa del “Grande Fratello Vip”, ma questa notizia viene smentita dal diretto interessato: “Leggo da qualche parte che potrei entrare al Grande Fratello Vip 5. Non so niente di niente. Nessun contatto con gli autori”.