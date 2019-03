Grande Fratello Vip: svelati due possibili concorrenti per la prossima edizione

Mediaset sta lavorando per preparasi alla prossima edizione del “Grande Fratello Vip“. La rete deve partire praticamente da zero, poiché Ilary Blasi, che fino a questo momento è stata una certezza per il reality show, ha deciso di declinare sia la conduzione del “GF” che “La sai l’ultima?” insieme a Teo Mammucari.

L’attenzione di Mediaset ed Endemol, almeno per il momento, è focalizzata sulla prossima edizione del Grande Fratello Nip che inizia il mese prossimo. Nonostante questo, secondo il sito “Dagospia“, gli autori avrebbero già messo nella loro lista due nomi per l’edizione vip del reality show.

Il gossip di Alberto Dandolo

Questo possiamo leggere nell’articolo di “Dagospia“, il sito diretto da Roberto D’Agostino: “Fermi tutti! Gira voce che la bombastica Natalia Bush e la neo ascetica Nora Amile siano pronte a rientrare in tv. Si mormora siano state adocchiate dagli autori del GF Vip”.

Per entrambe sarebbe un ritorno in televisione. Partendo da Natalie Bush, quest’ultima è una attrice, showgirl e modella spagnola. Possiamo ricordare la donna per aver partecipato a “La Talpa 3” nel 2008, a “Bellissima – Cabaret anticrisi” nel 2009 come “primadonna” e nella webserie “The Lady” diretta da Lory Del Santo. Nell’ultimo periodo è entrata anche nel vortice del gossip per un presunto flirt con l’ex vincitore del Grande Fratello Vip, Walter Nudo, ma entrambi hanno smentito questa possibilità, dichiarando di avere una amicizia di lunga data.

La più sconosciuta delle due è sicuramente Nora Amile. Nata a Casablanca nel 1979, da padre nord-africano e madre siciliana, viene ricordata dal pubblico per la sua partecipazione a “La pupa e il secchione” nel 2006 ottenendo un discreto successo. Questo gli ha permesso di partecipato ad altri show, come “Candid Camera” e “Colorado”, oltre ad alcune apparizioni su “Buona Domenica” e “Matrix” prima di scomparire dal piccolo schermo.