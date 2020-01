Grande Fratello Vip: svelati altri tre concorrenti. Il cast è quasi al completo

Ultimi preparativi per la prima puntata dell’edizione numero quattro del Grande Fratello Vip che andrà in onda mercoledì 8 gennaio su Canale 5. Sarà Alfonso Signorini a condurre il programma succedendo a Ilary Blasi, padrona di casa delle prime tre edizioni. Gli opinionisti saranno Pupo e Wanda Nara.

In attesa dell’elenco definitivo dei concorrenti, sono i canali social del programma a svelarci qualche anteprima sui Vip che varcheranno la famosa porta rossa. Gli ultimi tre nomi annunciati sono Carlotta Maggiorana, 28enne vincitrice del titolo di Miss Italia nel 2018, Paolo Ciavarro, 29 anni, figlio di Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi, che ha partecipato alla terza edizione del reality, e Andrea Montovoli, 34enne attore italiano, già concorrente dell’Isola dei Famosi, di Ballando con le stelle e Pechino Express.

Questi nomi si aggiungono a quelli già ufficializzati: Antonella Elia, Pago, Fabio Testi, Adriana Volpe, Clizia Incorvaia, Fernanda Lessa, Licia Nunez, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Antonio Zequila, Michele Cucuzza, Rita Rusic e i quattro ex concorrenti storici del Grande Fratello: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese.

Il cast a questo punto dovrebbe essere quasi completo, mancherebbe ancora qualche nome, tra cui la scrittrice Barbara Alberti, come anticipato da Dagospia e spoilerato da Michele Cucuzza, che in un’intervista ha dichiarato: “la stimo e ho voglia di incontrarla”, facendo intendere che se la ritroverà all’interno della casa. Niente Grande Fratello Vip invece per Loredana Lecciso, che ha declinato l’invito di Alfonso Signorini, anche se i ben informati si aspettano un clamoroso ripensamento poco prima dell’inizio del programma.

Cerca un posto nel cast Sara Tommasi che, intervistata in un programma di una televisione locale ha dichiarato: “Parteciperò al Grande Fratello Vip, ma non entrerò sin da subito in casa, ci sono ottime possibilità che entrerò dopo qualche settimana dall’inizio, anzi faccio un appello in diretta ad Alfonso Signorini, aspetto la tua telefonata”.

L’appuntamento con il Grande Fratello Vip sarà doppio, poichè oltre alla puntata del mercoledì, si replicherà anche il venerdì sempre in prima serata su Canale 5.