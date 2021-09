Grande Fratello Vip, stoccata di Timperi: "Gente famosa che punta solo a questo"

Lunedì 13 settembre al via la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2021 targata, per il terzo anno, da Alfonso Signorini. I 22 nomi che varcheranno la porta rossa della Casa più spiata dagli italiani sono stati già annunciati in anteprima assoluta da Tv Sorrisi e Canzoni. Il settimanale diretto da Aldo Vitale ha dedicato loro la copertina.

Tramite la rivista NuovoTv è arrivata una critica da parte di Tiberio Timperi, anche se non voluta, proprio per chi decide di intraprendere l’avventura nel reality show. Di recente ha affermato che in televisione nessuno fa più la gavetta e che si dà troppo spazio agli influencer. Secondo il suo punto di vista la verità è che da quando esiste il Grande Fratello c’è in giro gente famosa che punta solo a essere famosa.

La gavetta invece serve. Lui ha cominciato quando aveva soltanto 14 anni con le radio private. Per costruire un’identità di buon conduttore servono almeno vent’anni e per ambire a certe trasmissioni bisogna arrivare a una certa età altrimenti non si hanno contenuti né esperienze. Oggi vede “fenomeni” dilettanti allo sbaraglio e la colpa è anche di chi affida loro determinati programmi.

“Forse dovrei comprarmi un milione di follower sui social” ha detto sornione il conduttore. Da sabato 18 settembre Tiberio Timperi tornerà al timone della nuova stagione di UnoMattina in Famiglia insieme a Monica Setta e a Ingrid Muccitelli. Proprio con quest’ultima ha già condotto il format del primo canale in passato e si è detto felice di tornare a lavorare con lei.

L’ambizione è quella di continuare alla conduzione del programma del weekend di Rai1 anche se Timperi non ha nascosto il desiderio di sperimentare cose diverse, come un quiz o una prima serata. Anni fa fece esperienza in questo senso. Fa un lavoro che gli piace; l’ha conquistato con tanta gavetta e ogni volta che si accende la luce rossa per lui conta solo il pubblico.