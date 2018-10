Grande Fratello Vip, Stefano Sala parla di Dayane Mello: "Mi ha sfruttato per la mia debolezza"

Uno dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip è il modello Stefano Sala. Quest’ultimo è conosciuto al pubblico italiano, oltre che per le sue partecipazioni ai reality show di Rai 1 e Canale 5, anche per la relazione con la modella brasiliana Dayane Mello, con la quale nel 2014 ha avuto una figlia di nome Sofia.

La rottura tra Stefano Sala e Dayane Mello è avvenuta nel 2016. Una separazione non facile, in particolar modo per l’ex concorrente di “Ballando con le stelle”, che ha fatto delle rivelazioni molto importanti in queste ore alla modella Giulia Salemi. Ha dichiarato infatti di aver cercato in tutti i modi di salvare il loro rapporto per tenere la famiglia unita.

Queste sono le parole di Stefano Sala: “All’inizio stavo male ma non perché ero innamorato di lei, ero innamorato del senso della famiglia come l’avevano avuta i miei. All’inizio è stata lei, ho capito che c’era qualcosa che non andava. Sono stato male, volevo salvare il tutto. Lei vedeva che stavo molto male e ha sfruttato questa cosa per trattarmi ancora più male, perché vedeva la mia debolezza.”

In seguito parla della figlia Sofia: “L’abbiamo avuta dopo due settimane. Durante la gravidanza, durante quell’anno e mezzo che siamo stati insieme ci siamo resi conto che non siamo fatti l’uno per l’altra. Abbiamo ambizioni diverse nella vita, idee di vivere le cose in tutt’altro modo. Meglio farla finita. Ci abbiamo provato”.

Per Stefano Sala è quindi il momento di andare avanti. In questi giorni il ragazzo è stato accostato alla conduttrice televisiva Benedetta Mazza. Secondo un settimanale molto conosciuto, i due ragazzi sarebbero entrati nella casa già da fidanzati. Bisogna dire però i due nella casa non hanno ancora fatto nulla, oltre a una dichiarazione di Stefano Sala su di lei con gli altri vip.