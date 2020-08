Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e Francesco Oppini faranno parte del cast

Manca meno di un mese per l’inizio della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show condotto per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini e Pupo, mentre il ruolo di Wanda Nara è stato preso da Antonella Elia, concorrente della trasmissione durante la quarta edizione.

Per il cast circolano numerosi nomi, tra cui quelli di Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Patrizia De Blanck, Tommaso Zorzi, Vera Gemma ed Enock Balotelli, ma fino a questo momento gli autori non hanno ancora ufficializzato nessun vip. Tuttavia, nelle ultime ore, il sito “361Magazine“, che in passato ha prodotto anche “Casa Signorini”, svela i primi due nomi che dovrebbero far parte del programma.

Stefania Orlando e Francesco Oppini nel cast

Secondo il sito Stefania Orlando e Francesco Oppini faranno entrambi parte del cast della quinta edizione del reality show in onda su Canale 5: “Altri due nomi si aggiungono alla lista dei concorrenti del reality Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini prenderà il via il 14 settembre con due appuntamenti settimanali. Loro sono la showgirl e conduttrice Stefania Orlando e il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, Francesco Oppini”.

Stefania Orlando ha iniziato la sua carriera televisiva nel ’93 come valletta del programma del mezzogiorno di Canale 5 “Sì o no?”, condotto da Claudio Lippi, venendo però ricordata come opinionista fissa alle rubriche di musica e spettacolo del programma “Unomattina in famiglia”. Prova a sfondare anche nel mondo delle televendite e poi come attrice facendo un piccolo cameo nel film “Fantozzi 2000 – La clonazione” di Paolo Villaggio.

La carriera di Francesco Oppini è invece stata più lontana dal piccolo schermo, anche se in passato ha partecipato come concorrente de “La Fattoria” nel 2004, ove la mamma Alba Parietti faceva l’opinionista. Negli ultimi anni, come svelato da lui stesso al settimanale “Oggi“, grazie alla sua passione sfrenata per le macchine fa il commerciante d’auto.