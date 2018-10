Grande Fratello Vip, spunta un video hot di Giulia Salemi durante "Super Shore"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Giulia Salemi nelle immagini mostrate da Super Shore non sembra essere così casta come lei vuole farci credere. Non ci sarebbe neanche nulla di male, poiché ognuno della vita fa ciò che vuole, ma diciamo che l'incoerenza non è molto apprezzata dal pubblico e da casa e sarebbe meglio comportarsi in un altro modo.