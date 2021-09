Grande Fratello Vip, Soleil Sorge concorrente ufficiale: scoppiano le polemiche

E’ ufficiale: Soleil Sorge concorrente del Grande Fratello Vip. L’annuncio è arrivato direttamente dai profili social del reality show condotto da Alfonso Signorini, nonostante numerose indiscrezioni uscite nelle ultime settimane. Il suo obiettivo, forse, sarà quello di creare scompiglio e, molto probabilmente, la sua presenza animerà le dinamiche fra i concorrenti.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarà una delle 22 concorrenti pronta a varcare la porta rossa della Casa di Cinecittà. Oltre a lei ci saranno: Alex Belli, Andrea Casalino, Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani, Manuel Bortuzzo, Ainett Stephens, Jo Squillo, Miriana Trevisan.

In aggiunta a questo folto gruppo ci saranno anche Raffaella Fico, Manila Nazzaro, Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli, Tommaso Eletti, Nicola Pisu, le tre principesse Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailè Selassiè. Nelle prossime ore, invece, saranno divulgati i nomi degli ultimi due Vip ancora top secret.

La conferma di Soleil Sorge al GF Vip 2021 ha attirato numerose critiche. Nei post Facebook, Instagram e Twitter del profilo ufficiale della trasmissione in molti si augurano che venga eliminata subito, altri l’hanno definita antipatica, falsa, strega e insopportabile. Un diluvio di commenti negativi, alcuni dei quali davvero molto pesanti, in cui si fa davvero fatica a trovarne qualcuno che abbia accolto di buon grado l’ingresso della 27enne.

Cosa potrebbe raccontare al Grande Fratello Vip 2021? A distanza di anni si tornerà a parlare della sua storia avuta con Luca Onestini? C’è da dire che quest’ultimo non potrà replicare dal momento che si troverà in Spagna come concorrente della prima edizione di Secret Story. Potrebbero venire fuori dei retroscena del clan Rodriguez?

Come è noto, Soleil Sorge ha avuto una storia d’amore con Jeremias, fratello di Belen e Cecilia. L’influencer non è un volto nuovo, conosce bene il piccolo schermo. Ancor prima di approdare a Uomini e Donne, ha lavorato per Roma Tv, per Roma Now e ha partecipato a Miss Italia. Nel corso degli ultimi anni è diventata una vera e propria influencer, ha partecipato a L’Isola dei Famosi e a Pechino Express, come concorrente, in coppia con la madre Wendy Kay.

Al Grande Fratello Vip incontrerà Gianmaria Antinolfi. L’ex flirt di Belen Rodriguez e Soleil sono stati paparazzati insieme qualche tempo fa ma, a loro dire, non ci sarebbe stato niente nè alcun seguito. Magari durante il reality verranno fuori altri dettagli?