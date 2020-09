Grande Fratello Vip, slitta l’ingresso di Elisabetta Gregoraci: ecco il motivo

Ieri è andata in onda la prima puntata del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo. Per il momento sono entrati solamente una parte dei concorrenti, mentri i restanti faranno il loro ingresso nella diretta del venerdì.

Nelle ultime ore però è nato un piccolo caso attorno all’ingresso di Elisabetta Gregoraci, siccome l’ex compagna di Flavio Briatore doveva entrare in questa prima diretta, cosa non avvenuta. Il mistero viene risolto dal sito “Tv Blog”, ove spiega i motivi dietro alla decisione di non far entrare la Gregoraci.

Slitta l’ingresso di Elisabetta Gregoraci

Il sito “Tv Blog”, in queste ore, ha svelato i motivi dietro al mancato ingresso della Gregoraci: “Sembra, dalle informazioni che ci sono giunte pochi minuti fa, che Elisabetta Gregoraci, per motivi personali non entrerà stasera nella casa del Grande Fratello. Secondo quanto apprendiamo dovrebbe entrare nella seconda puntata in onda venerdì 18 settembre 2020″.

Nel corso della diretta più volte sia Pupo che gli altri concorrenti del “Grande Fratello Vip” hanno chiesto a gran voce l’ingresso di Elisabetta Gregoraci. Alfonso Signorini, da buon padrone di casa, ha sempre tranquilizzato tutti dicendo che la conduttrice di “Battiti Live” entrerà nei prossimi giorni.

C’è molta curiosità su Elisabetta Gregoraci, ove in molti si chiedono come si comporterà dopo la separazione con Flavio Briatore. Come svelato dalla diretta interessata in una intervista al settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, il suo obbiettivo è proprio quello di farsi conoscere al pubblico da Casa: “Quest’anno ho accettato principalmente per un motivo, che è Alfonso Signorini. Il suo Gf Vip non è solo un reality, ma è un grande varietà dove i concorrenti si possono mettere a nudo senza temere. E io voglio che la gente mi conosca per quello che sono”.