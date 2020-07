Grande Fratello Vip, Simona Ventura smentisce la sua presenza nel cast

Negli ultimi giorni si parla incessantemente di una possibile rottura tra la Rai e la conduttrice Simona Ventura. L’ex compagna di Stefano Bettarini infatti non avrebbe apprezzato di essere stata tagliata drasticamente dai palinsesti dell’azienda di Viale Mazzini, poiché fino a oggi è presente solamente per introdurre il documentario “Chiara Ferragni Unposted”.

Inizialmente si parlava di un futuro davvero importante per Simona Ventura in Rai, come la conduzione di un programma sul secondo canale di sabato e domenica di pomeriggio, ma fino a questo momento manca ancora l’ufficializzazione. Oltre all’assenza di questo nuovo format, dai palinsesti sono stati eliminati anche “La settimana Ventura” e il talent “The Voice of Italy“.

Secondo “Tv Blog” Simona Ventura, delusa dalla scelta di Mamma Rai di escluderla dai progetti futuri, starebbe allacciando alcuni contatti con delle reti rivali. Per questo motivo la conduttrice nei prossimi giorni, sempre secondo “Blogo”, potrebbe avere un incontro con il suo amico Alfonso Signorini con lo scopo di ottenere un ruolo nella prossima edizione del “Grande Fratello Vip“.

Simona Ventura smentisce l’ipotesi del “GF Vip”

In queste ore Simona Ventura ha deciso di fare chiarezza sulle ultime voci dedicate al proprio futuro televisivo. Sul suo profilo di Instagram ha infatti condiviso un piatto di mozzarella di bufala, scrivendo nella didascalia del post: “Bufale estive… Un tanto al chilo” seguiti da un paio di emoticon divertenti.

“Super Simo” non fa un riferimento diretto alle notizie uscite negli ultimi giorni sul suo conto, ma per molti suoi fan la Ventura si sarebbe riferita alle voci di un possibile approdo al “Grande Fratello VIp”. A quanto pare il desiderio della conduttrice è quello di restare ancora un po’ di tempo in Rai, magari conducendo quella trasmissione del primo pomeriggio di Rai 2.

Intanto come possiamo vedere dai suoi post su Instagram, Simona Ventura si sta godendo le vacanze estive, preparandosi però per il matrimonio con l’attuale compagno, che è stato rimandato nei mesi scorsi a causa dell’emergenza del Coronavirus.