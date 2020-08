Grande Fratello Vip, Simona Ventura non esclude una sua partecipazione in futuro: "Mai dire mai"

Nelle ultime settimane Simona Ventura è stata accostata come possibile concorrente del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Infatti, proprio grazie alla sua amicizia con il direttore di “Chi”, nelle ultime settimane si è parlato di una sua possibile presenza nel cast.

Questa voce, rilasciata dal sito “Tv Blog”, è stata rilanciata perché Simona Ventura sarebbe molto delusa per essere stata messa da parte dai vertici Rai. Infatti, fino a questo momento, nei palinsesti è presente solamente come voce introduttiva del documentario “Chiara Ferragni – Unposted“.

Simona Ventura ritorna a parlare del “GF Vip”

In questi giorni la conduttrice ha rilasciato una intervista al settimanale “Chi”, diretto proprio dal suo amico Alfonso Signorini, ove smentisce nuovamente una sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”. Tuttavia, per il futuro, non vuole escludersi nulla: “Mai dire mai, anche se in Rai ho trovato la mia collocazione, presto saprete di più”. A quanto pare quindi Simona Ventura sembra aver trovato un ruolo molto importante nei palinsesti dell’azienda di Viale Mazzini, anche se al momento i progetti restano top secret.

Secondo il sito “Bubino Blog” la Ventura dovrebbe condurre “Lip Sync Battle“, un gioco in due round nel quale due celebrità si sfidano a cantare in playback due canzoni famose, format acquistato recentemente dalla Ballandi Multimedia per l’Italia: “Il mio direttore, Ludovico Di Meo, si sta facendo in quattro per darmi la possibilità di avere un programma dove sarò libera, cosa che difficilmente capita. La tv è cambiata, mi chiedono spesso se potrei rifare la mia Isola, ma penso che oggi i reality funzionino meglio quando sono registrati”.

Conclude il suo discorso facendo un complimento al suo amico: “Rivedo la mia conduzione in Alfonso Signorini, che ama il suo GF Vip e difende i concorrenti, pur dovendo affrontare con loro anche passaggi difficili. È un approccio vincente, perché così non partecipa al reality solo chi è spinto da un bisogno, ma anche davvero chi vuole mettersi alla prova”.