Grande Fratello Vip: Signorini cambia tutte le regole. I nomi di tutti i concorrenti ufficiali

Il cast completo del Grande Fratello Vip è stato svelato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Lunedì 13 settembre, in prima serata su Canale 5, saranno 22 i personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport, della moda e del piccolo schermo a varcare la famosa porta rossa della Casa di Cinecittà.

A Raffaella Fico, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Nicola Pisu e Tommaso Eletti si aggiungernno Samy Youssef, Sophie Codegoni, Davide Silvestri, Carmen Russo. Ma non è tutto, perché tra i vipponi di Signorini quest’anno ci saranno anche Miriana Trevisan, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Clarissa, Jessica e LucreziaMaconnèn Hailé Selassié.

Tra le conferme uficiali anche Ainett Stephens, Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo, Manila Nazzaro, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino e Francesca Cipriani: sono i concorrenti ufficiali della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha svelato in anteprima alla rivista diretta da Aldo Vitali tutte le novità di questa nuova stagione del reality show più spiato d’Italia.

Confermata la diretta h24 su Mediaset Extra. Sfumata, quindi, l’idea varata dalla produzione lo scorso anno. Negli ultimi giorni di messa in onda sul canale 55 del digitale terrestre era stata testata una differita di qualche minuto per evitare qualche spiacevole inconveniente. La quinta edizione, infatti, ne ha registrati una quantità straordinaria tra bestemmie e frasi inopportune che hanno portato alla squalifica di alcuni concorrenti.

Una scelta avveduta che non sarà presa in considerazione quest’anno. Cambieranno alcune regole al GF Vip 2021. Il conduttore ha spiegato che, al giorno d’oggi, c’è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto. Gli è piaciuto poco il fatto di essere censori di alcuni comportamenti.

Ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Le bestemmie saranno punite in ogni caso. Opinionisti della nuova stagione del reality saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Tuttavia, Alfonso Signorini ha deciso di affiancare all’ex volto Rai e alla moglie di Paolo Bonolis altre due presenze scelte direttamente dal ‘popolo’. Due grandi sorelle, delle signore e grandi appassionate del GF Vip.