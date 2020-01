Grande Fratello Vip, Serena Enardu potrebbe entrare nella Casa

Pago è uno dei concorrenti del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara e Pupo. Il cantante di “Parlo di te” ha fatto parlare per la sua relazione naufragata con l’ex tronista di “Uomini e Donne” Serena Enardu durante l’esperienza a “Temptation Island Vip”.

E a sorpresa, nonostante non sia mai trapelato il suo nome, Serena Enardu il prossimo venerdì potrebbe partecipare alla trasmissione. Il futuro della ragazza sarda è nelle mani dei telespettatori, che via sms o sul sito web del GF dovranno scegliere se far entrare o meno l’ex tronista negli studi di Cinecittà.

Le parole di Serena Enardu

Per Pago l’emozione di entrare nella Casa è tanta, ma non sa che lì si trova anche Serena Enardu. Quest’ultima, con le lacrime agli occhi, confessa i numerosi punti in sospeso rimasti durante la loro relazione. Ammette che all’epoca non ha mai ammesso di aver sbagliato ma, ad oggi a mente lucida capisce i suoi errori fatti con lui.

Nonostante il tradimento e le situazioni del passato, Pago sembra essere ancora innamorato di Serena e mentre viene mostrato la clip di “Temptation Island Vip” dichiara: “Io ho fatto di tutto per non vedere queste immagini durante la messa in onda perché ho vissuto male quella situazione. Ora, non mi fa più l’effetto di prima. Adesso è un po’ che non ci penso e riaccendere quell’interruttore non mi fa molto piacere. Ma ho un grosso sentimento per lei. Non lo nego”.

Alfonso Signorini apre il televoto sul futuro di Serena, ma i due opinionisti sembrano avere un parere discordante a riguardo. Per Wanda Nara sembra che tra i due possa esserci ancora qualcosa insieme, mentre secondo Pupo la Enardu è alla ricerca di consensi dopo l’esperienza negativa nel reality delle tentazioni.