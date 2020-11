Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma entra nella Casa e attacca Elisabetta Gregoraci: "Pierpaolo non merita di soffrire"

Sono bastati pochi minuti per Selvaggia Roma, conosciuta grazie alla sua partecipazione a Temptation Island insieme al suo ex Lenticchio, per far scoppiare un nuovo caos nella Casa del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Pupo e Antonella Elia.

La new entry infatti si è definita una buonissima amica di Pierpaolo Pretelli, ed ha invitato così la Gregoraci a non prendere in giro l’ex velino di Striscia la notizia: “Sono qua perché volevo chiarire alcune cose. Io sono molto affezionata a lui e ci sta che tu abbia giocato un po’ con lui, soprattutto all’inizio. Ma non merita di soffrire, perché è un bravissimo ragazzo”.

La risposta di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

L’ex fidanzata di Flavio Briatore, in queste settimane, ha sempre definito Pretelli come un buon amico, dichiarando però che non è mai scattato il colpo di fulmine. E anche in questo faccia a faccia con Selvaggia Roma ribadisce il suo pensiero: “Sono stata chiara dall’inizio, credimi. Adesso abbiamo rallentato, siamo riusciti a parlarci. Quello che abbiamo è che ci vogliamo bene. Né io prendo in giro lui né lui prende in giro me. Selvaggia, lui non mi ha mai parlato di te”.

Poi arriva il fatidico confronto tra Selvaggia Roma e Pierpaolo Pretelli, in cui la nuova entrata dichiara di essere lì nella Casa con l’obbiettivo di risollevargli il morale dopo i “no” ricevuti da parte di Elisabetta Gregoraci. Solo dopo questa conversazione Alfonso Signorini annuncia l’ingresso dell’ex volto di T.I. negli studi di Cinecittà, rendendo felice Pretelli.

La Gregoraci però ne esce nettamente fortificata da questo confronto, dal momento che è arrivata in cima nei trend topic su Twitter ricevendo per la maggior parte dei commenti positivi per il suo atteggiamento tenuto con Selvaggia Roma.