Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma, Enock e Giorgia a confronto

Nella puntata del Grande Fratello Vip 2020 di venerdì 20 novembre c’è stato uno scontro in diretta fra Enock e Giorgia e Selvaggia Roma. Quest’ultima è tornata a parlare del bacio presunto che c’è stato fra lei e il fratello di Mario Balotelli, e ha detto di non aver alcun motivo di dire una cosa non vera.

In collegamento c’era anche Giorgia Migliorati, fidanzata di Enock, che ha avuto un confronto diretto con la Roma, che le ha detto di essere cornuta per il bacio che c’è stato fra lei e il suo fidanzato. Ma Giorgia non ha mostrato alcun interesse per quanto detto da Selvaggia, anzi ha voluto rassicurare il fidanzato dicendo che ha piena fiducia in lui.

Già qualche giorno fa la Migliorati ha difeso Enock in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, in cui ha detto di non credere alle parole di Selvaggia. La giovane ha voluto quindi rassicurare il fidanzato e per questo ha accettato il collegamento in diretta. Giorgia durante il confronto ha accusato la Roma di essere in cerca di visibilità e quindi secondo lei non c’è stato alcun bacio e neanche l’incito di andare il albergo.

Enock, dal canto suo, ha detto di sapere benissimo che la sua fidanzata ha fiducia in lui, ma visto che al momento non sono insieme era solo preoccupato per quello che lei avrebbe potuto pensare. Selvaggia ha invece risposto che quanto rivelato da lei è assolutamente vero e che non aveva alcuna intenzione di mettere zizzania.

Selvaggia Roma ha anche aggiunto che a conferma di quanto accaduto ci sono dei messaggi e delle testimonianze, per cui lei non ha inventato nulla. Ad un certo punto Enock è intervenuto e ha detto che durante la sua permanenza nella casa non vuole sentire più parlare di questo argomento. Giorgia ha invece detto che Selvaggia non sarebbe al GF Vip se non avesse tirato in ballo la storia con Enock e Pierpaolo.