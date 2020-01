Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano potrebbe rischiare la squalifica per le dure frasi su Elisa De Panicis

Proprio nella prima puntata del “Grande Fratello Vip” Fabio Testi ha rischiato di essere squalificato dal reality show in onda su Canale 5. Il pubblico infatti aveva richiesto dei provvedimenti per una sua frase nei confronti delle donne nella Casa. Tuttavia durante l’ultima diretta Alfonso Signorini non ha toccato questo argomento.

La vicenda di Salvo Veneziano, uno dei quattro highlander di questo “Grande Fratello Vip”, sembra però molto più grave. Sul web, in particolar modo su Twitter, stanno girando numerosi video mentre il pizzaiolo siciliano lancia dei duri attacchi nei confronti della giovane Elisa De Panicis.

Salvo Veneziano a rischio squalifica

Parlando dell’outfit di Elisa De Panicis, la ragazza al momento che è entrato negli studi di Cinecittà ha fatto immediatamente scalpore. L’ex fidanzata di Cristiano Ronaldo fa il suo ingresso nella Casa con una gonna molto corta che non copre però il lato B. Una scelta molto discussa sul web, dove si sono lette delle numerose critiche nei suoi confronti.

L’outfit di Elisa De Panicis sembra non essere stato apprezzato neanche da Salvo Veneziano, che durante una chiacchierata con Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia, si dichiara praticamente disgustato per come si è vestita la ragazza. Tuttavia, per descrivere questa scena, il pizzaiolo usa dei termini molto pesanti.

Queste sono le parole a rischio squalifica svelate da Salvo: “Io se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente co ‘sto culettino… Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla, dai. Io gli ho visto le budella, le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux”.

E anche alcuni degli altri concorrenti sembrano essere nei guai. Sergio Volpini, seppure non ha quasi mai fiatato nella discussione, asseconda il duro attacco, mentre Patrick ride quando il pizzaiolo si ripete ancora una volta. Alla fine a chiedere scusa è proprio Salvo, ma ormai sembra essere tardi, poiché il pubblico chiede dei provvedimenti.