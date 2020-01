Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano parla di Pietro Taricone: "È giusto che venga ricordato"

Nella prima puntata di questa quarta edizione del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara e Pupo, hanno fatto il loro ingresso i quattro highlander delle scorse edizioni della trasmissione: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese.

Salvo Veneziano e Sergio Volpini sono il simbolo del “Grande Fratello”, poiché hanno partecipato alla prima edizione del 2000 condotta da Daria Bignardi, che ha poi contribuito al successo delle edizioni negli anni successivi. Il siracusano, in questa circostanza, prima di entrare negli studi di Cinecittà decide di fare una dolce dedica a Pietro Taricone, scomparso mentre faceva paracadutismo, precipitando al suolo durante un lancio nei pressi dell’aviosuperficie Alvaro Leonardi di Terni.

Le parole di Salvo Veneziano

Interpellato dal conduttore Alfonso Signorini, Salvo Veneziano insieme a Sergio Volpini si dichiara molto emozionato per essere rientrato nella Casa dopo ben vent’anni dalla sua assenza.

Successivamente Salvo decide di ricordare Pietro Taricone con delle parole molto dolci che fanno alzare in piedi tutto lo studio di Canale 5, compresi i due opinionisti Pupo e Wanda Nara: “Voglio dedicare questa edizione a una mamma. Una mamma che 10 anni fa ha perso suo figlio. Questo ragazzo 20 anni fa è uscito da questa porta e si chiama Pietro Taricone, voglio dedicarlo a sua madre. Volevo ricordarlo e volevo salutare la mamma. Io penso che il Grande Fratello è partito proprio da Pietro quindi è giusto che questa sera si ricordi”.

Molto emozionato per questa dedica anche Alfonso Signorini che, dopo le parole dette da Salvo Veneziano, dichiara che questa è una delle pagine del “Grande Fratello” che ama di più. Pietro Taricone, seppure non è uscito vincitore in quella edizione, classificandosi solamente terzo dietro a Cristina Plevani e appunto Salvo, viene ricordato come uno dei personaggi più popolari di quella annata.