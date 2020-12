Grande Fratello Vip, salta l’ingresso di Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini, conosciuta soprattutto per essere la sorella della cantante Elettra Miura, ha iniziato a far parlare di se per la linea di borse “Ginevra Collection” per l’autunno-inverno del 2020-2021, che prende il suo nome oltre a fare da testimonial.

In una recente intervista rilasciata al sito “Fanpage” Ginevra ha dichiarato di sentire il peso del suo cognome, dal momento che viene riconosciuta solamente per essere la sorella di Elettra. Proprio per questo motivo avrebbe deciso in un primo momento di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Il mistero su Ginevra Lamborghini

Una vera e propria conferma sull’ingresso di Ginevra non c’è mai stata, ma secondo le indiscrezioni il suo ingresso nella Casa fino a pochi giorni fa era completamente certo. Ma a quanto pare sembra esserci stato un brusco dietrofront da parte della giovane, che avrebbe di “no” ad Alfonso Signorini dopo un iniziale conferma. Gli indizi provengono direttamente dai suoi social, poiché nelle ultime foto pubblicate fa capire di trovarsi in una località di montagna, mentre Cecilia Capriotti, Mario Ermito, Carlotta Dell’Isola e Andrea Zenga si trovano in quarantena.

Questa notizia viene poi confermata anche da Gabriele Parpiglia di Giornalettismo, in cui dichiara che ci sarebbe un vero e proprio mistero dietro al suo non ingresso: “Secondo le nostre fonti è arrivata la conferma che la stessa Ginevra ha giurato e promesso alla sua famiglia che non parteciperà al Gf vip. Che cosa è successo da quando Ginevra è stata annunciata ad oggi? Come mai è saltata al momento la sua partecipazione? Perché questo passo indietro?”,

Non si tratta del primo “no” ricevuto da Alfonso Signorini in questi giorni, siccome lo sportivo Alex Di Giorgio come confermato da lui stesso su Instagram per motivi personali e lavorativi non può far parte del cast.