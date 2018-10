Grande Fratello Vip, rissa sfiorata tra Patrizia De Blanck e la Marchesa D’Aragona

Lo “scontro” era stato annunciato da Patrizia De Blanck durante l’ultima puntata di Domenica Live condotta da Barbara D’Urso. L’ex moglie del baronetto inglese Anthony Leigh Milner ha infatti accusato la Marchesa D’Aragona di non essere nobile e di aver conosciuto la donna solamente grazie a Marina Ripa di Meana come “Daniela Del Secco“.

Il tutto inizia nella casa del Grande Fratello Vip facendo vedere alla Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona l’intervista di Patrizia De Blanck ai giornali e in tv. La concorrente del reality show risponde: “Non fa proprio testo. Mi dispiace per lei ma la diffamazione a mezzo stampa è un reato penale. Non ho mai fatto la massaggiatrice ma ho rispetto per questa professione”.

La situazione precipita quando, appena entrata la Patrizia De Blanck, viene chiamata dalla Marchesa D’Aragona con il termine “adorata“: “Non mi chiamare adorata che stai imitando solamente Carlo Giovanelli, che lui è il primo che usava adorata. Adorata non è nessuno. Se cominci con adorata già inizi a rompermi le pal** perché adorata basta. Vorresti essere me. Quando quella sera hai accompagnato la giornalista Matilde Amorosi ‘Cosa devo fare per essere come la De Blanck'”

In seguito si accusano sul loro modo di vestirsi, Patrizia De Blanck definisce la Marchesa come una persona poco elegante, mentre quest’ultima definisce l’ospite come un “clown”. Successivamente, con molta ironia, la contessa racconta la sua versione dei fatti complimentandosi con la Marchesa D’Aragona per la sua bravura come imprenditrice e venditrice di scarpe e creme.

I tutto si aggrava quando rrivano quasi alle mani, e Ilary Blasi è costretta ad intervenire. La Marchesa D’Aragona chiude il discorso annunciando di andare per vie legali: “Avevo già previsto questo teatrino. Lo sapevo che la De Blanck sarebbe venuta e la cosa non mi tocca, io sono io. Dico a mia figlia e a mio genero di procedere per vie legali, non farò più sconti a nessuno. E al ‘Grande Fratello’ dico che non sono qui per fare lo zimbello”.