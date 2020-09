Grande Fratello Vip, rissa sfiorata tra Franceska Pepe e Dayane Mello

Non sono partite con il piede giusto, Franceska Pepe e Dayane Mello. Nei giorni scorsi sono state protagoniste di un’accesa lite per via della pulitura di alcune carote. Senza dubbio il loro livore nasce da più lontano, ma se anche fosse il risultato non cambia e tra loro un’eventuale riconciliazione sembra tutt’altro che probabile.

Questa volta non c’entrano né carot, né frasi dal sapore razzista – come quella pronunciata da Franceska dopo la lite con la Mello “Sono italiana, lavoro nel pulito” – tutto è partito da un battibecco tra la Pepe e Adua Del Vesco. In pratica tutto ha avuto inizio quando Adua ha fatto sapere a Franceska che il suo beauty case aveva il vetro rotto e poteva essere pericoloso.

E’ scontro tra Dayane Mello e Franceska Pepe

La Pepe è passata al contrattacco accusando proprio la Del Vesco di aver procurato il danno e, nonostante quest’ultima cercasse in tutti i modi di discolparsi, Franceska continuava ad accusarla di aver messo le mani nei suoi trucchi e di aver procurato quel danno. Adua, resasi conto che non sarebbe riuscita a farle cambiare idea, ha commentato con un rassegnato: “E’ come avere un muro davanti“.

A questo punto la Mello, dopo aver assistito alla scena, non è riuscita a trattenere il suo dissenso e sentendo Franceska continuare a lamentarsi per il danno subito, le è andata incontro e rovesciando il suo beauty, ha esclamato minacciosa: “Te le rovino io le tue cose” lasciando la Pepe basita e senza parole.

In questa edizione del GF Vip, Franceska sta facendo saltare i nervi a quasi tutti i coinquilini. Poche ore fa ha avuto un scontro molto forte con Stefania Orlando, le due sembrano essersi chiarite, ma vedendo gli ultimi fatti accaduti, pare proprio che la Pepe stia cercando in tutti i modi di impossessarsi dello scettro di provocatrice in questa nuova edizione del reality show.