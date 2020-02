Grande Fratello Vip, Pupo: probabile assenza nella puntata del 17 febbraio

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini, l’opinionista Pupo non ha fatto parte della trasmissione. Il cantante infatti è volato per gli Stati Uniti D’America per tenere alcuni suoi concerti organizzati nei mesi scorsi, quindi gli autori già sapevano tutto.

Al suo posto, di fianco a Wanda Nara, è apparso un cartonato del cantante. Come letto da alcuni tweet, i fan non hanno sentito molto l’assenza di Pupo negli studi, e in molti dichiarano la moglie di Mauro Icardi sembra più libera di prendere la parola senza l’altro opinionista.

Pupo potrebbe saltare anche la puntata di questa sera

L’artista venerdì ha tenuto un concerto per festeggiare i quarant’anni di “Su di noi”, brano che ha esordito durante il “Festival di Sanremo 1980”, classificandosi terzo dietro a “Ti voglio bene” di Enzo Malepasso e “Solo noi” di Toto Cutugno.

Pupo però doveva tornare in tempo per presenziare nella puntata di questa del “Grande Fratello Vip”. Tuttavia, come riporta il sito “Leggo”, il volo Alitalia AZ 608 da New York a Roma è stato costretto ad atterrare nell’aeroporto di Londra-Heathrow a causa di alcuni problemi creati a bordo da un passeggero. L’uomo viene arrestato dalla polizia dopo questo atterraggio d’emergenza, ed il volo ha ripreso la sua rotta per gli Stati Uniti.

Questo passeggero ha creato anche dei problemi per il volo di ritorno. Infatti su Instagram Pupo dichiara: “Un passeggero molto indisciplinato ha costretto il volo AZ 608 in servizio da New York a Roma a un atterraggio di emergenza a Londra. A causa di questo ‘squilibrato’, il mio volo di ritorno da New York a Roma AZ 609 subirà un forte ritardo. Spero di arrivare in tempo per il GF Vip”. Sicuramente nelle prossime ore sui canali social del “Grande Fratello Vip” dovrebbero uscire notizie più chiare in merito a questo ritardo.