Grande Fratello Vip, Pupo al vetriolo contro Serena Enardu: "E’ alla ricerca esasperata di consensi"

Nel corso della prima puntata del reality show “Grande Fratello Vip” – in onda l’8 gennaio in prima serata su Canale 5 – condotto da Alfonso Signorini, si è tornati a parlare di una vicenda che ha tenuto banco e ha catturato l’attenzione del gossip nostrano per mesi, cioè quella di Pago e Serena Enardu, che in seguito alla partecipazione a Temptation Island Vip hanno deciso di mettere fine alla loro unione.

Il comportamento di Serena durante il celebre dating show aveva suscitato un vespaio di polemiche; l’ex protagonista di Uomini e Donne, infatti, aveva manifestato più di un dubbio su Pago, avvicinandosi sempre più ad un tentatore del programma. Inutile dire che Pago ha sofferto molto per questo comportamento dell’ex compagna e nel frattempo ha cercato di voltare pagina e di proseguire il suo cammino con una nuova serenità.

Pupo attacca Serena Enardu

Da abile esperto del mondo del gossip, gli autori del Grande Fratello Vip 2020 ed il neo conduttore Alfonso Signorini – che ha preso il posto di Ilary Blasi – hanno confezionato un cast di tutto rispetto, ricco di personalità eclettiche, molto amate e seguite dal pubblico televisivo, anche in considerazione delle loro storie personale.

Tra questi anche il cantante Pago, che anche nel corso della prima puntata del reality show ha dovuto fare un piccolo passo indietro, tornando a parlare della sua storia con Serena Enardu, che sebbene abbia compreso il desiderio dell’ex compagno di continuare a vivere, ha dichiarato apertamente le sue perplessità, ritenendo che ciò non possa accadere se prima i due non chiudono in modo definitivo.

Sul punto ha espresso la sua opinione Pupo, che insieme di Wanda Nara, sono i due opinionisti della nuova edizione del “Grande Fratello Vip”. Il celebre cantante ha quindi detto su questa complicata storia d’amore, dichiarando: “Credo che Serena sia alla ricerca esasperata di consenso, perché lui ne è uscito bene da questa storia d’amore, lei no” – quindi ha aggiunto – “Non vorrei che possa fare ancora del male a Pago“.