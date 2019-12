Grande Fratello Vip, pubblicata sui social la foto di una concorrente molto "cattiva"

Gli autori del “Grande Fratello Vip“, insieme ad Alfonso Signorini, stanno iniziando a tenere sulle spine i fan del reality show. Ormai manca davvero poco all’inizio poiché la prima puntata, se non ci saranno ulteriori slittamenti, andrà in onda il 7 gennaio 2020.

Il reality quindi non è ancora iniziato ufficialmente, ma le pagine social del “Grande Fratello Vip” sta iniziando a svelare i primi vip presenti in questa edizione della trasmissione. Nelle ultime ore è stata pubblicata una foto di un personaggio famoso, ma il suo volto viene nascosto.

Il post sui social del “Grande Fratello Vip”

Nell’ultimo post pubblicato dalla pagina ufficiale del “GF Vip” possiamo vedere una donna, vestita di celeste e con i capelli biondi, ma il suo volto non viene ancora svelato al pubblico. A quanto pare questo personaggio famoso sarebbe nota soprattutto per il suo passato da cattiva ragazza.

Questo particolare viene svelato proprio nella didascalia dell’immagine: “Sono stata una donna molto “cattiva”…” #GFVIP sta tornando!”. Secondo molti nella foto si nasconde Elena Morali, showgirl e comica di “Colorado”, che sta facendo parlare molto negli ultimi mesi per i presunti tradimenti fatti al suo fidanzato Gianluca Fubelli conosciuto con il nome d’arte “Scintilla“.

Tanti invece rivelano che la protagonista della foto sarebbe Adriana Volpe. L’ex conduttrice de “I fatti vostri” è stata costretta a lasciare la “Rai” dopo alcuni litigi avuti con Giancarlo Magalli. Su questa circostanza in una vecchia intervista disse: “Mi sono sentita verbalmente violentata da un collega che mi ha messo nella condizione di dover un giorno giustificare, con mia figlia, come e perché ho svolto il mio lavoro in Rai”.

Per questo motivo in molti sognano un confronto tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli in una delle puntate del “Grande Fratello Vip”, e di questa indiscrezione se ne parla già da alcuni mesi.