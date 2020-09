Grande Fratello Vip, prima lite tra Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi: "Io non sono decaduta, stron*o!"

La prima puntata del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme ai suoi due opinionisti Antonella Elia e Pupo, inizia immediatamente con le scintille. I protagonisti di questa piccola lite, che potrebbe però proseguire nei prossimi giorni, sono Patrizia De Blanck e l’influencer Tommaso Zorzi.

Gli screzi tra i due sono iniziati nei primi giorni di settembre, quando Tommaso Zorzi ha rilasciato una intervista al settimanale “Chi” confermando la sua presenza nella Casa del “Grande Fratello Vip”. Qui, tra i tanti argomenti trattati dal giovane ragazza, parla anche di Patrizia De Blanck: “Lei è un personaggio del Gattopardo, la nobile decaduta, quel vecchio stampo lì”.

La risposta di Patrizia De Blanck

Conoscendo il carattere della Contessa De Blanck in molti attendevano una controrisposta alle dichiarazioni di Tommaso Zorzi, ma in pochi si sarebbero aspettati che sarebbe successo già nella prima puntata del “Grande Fratello Vip“. La socialite infatti, appena ha avuto la prima occasione per parlare con l’influencer, gli ha rinfacciato le parole dell’intervista rilasciata alla rivista diretta da Alfonso Signorini.

Appena entrata nella Casa la De Blanck saluta tutti tranne Tommaso Zorzi che esclama: “No, ma quando avrei detto una cosa del genere? Parliamo”. Nella discussione interviene anche Alfonso Signorini: “Contessa lei non deve dare retta a tutte le caz*ate che scrivono i giornali”. L’intervista era sul settimanale “Chi“, quindi il conduttore del “GF Vip” attacca in maniera inaspettata la sua rivista.

Finalmente arriva la risposta di Patrizia De Blanck ove scatena tutta la sua rabbia nei confronti di Tommaso Zorzi: “Io non sono decaduta, stron*o!”, lui prova in tutti i modi a scusarsi con la Contessa dandole anche un bacio affettuoso, ma non riesce a calmarla più di tanto. Difatti le offese della gieffina continuano fino a quando non arriva la pubblicità: “Così bello, così stron*o. Taci!”.