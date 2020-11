Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli contro Elisabetta Gregoraci: "Sono deluso dalle tue parole"

Il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e la neo entrata nella Casa del Grande Fratello Vip Selvaggia Roma è stato sin dai primi istanti molto complicato. L’ex fidanzata di Lenticchio infatti, durante l’ultima diretta del reality show, ha accusato la Gregoraci di prendersi gioco dei sentimenti di Pretelli, sfociando questa frecciatina in una furente lite.

I battibecchi stanno continuando anche in queste ore, e nel pomeriggio del 18 novembre si è assistito a un durissimo faccia a faccia negli studi di Cinecittà. Selvaggia Roma infatti, durante una chiacchierata con Pretelli, accusa nuovamente la Gregoraci di sfruttare questa relazione solamente per farsi notare, scatenando nuovamente la sua ira.

La delusione di Pierpaolo Pretelli

Nella discussione entra anche Pierpaolo Pretelli, ove viene accusato da Elisabetta Gregoraci di essere un uomo poco coraggioso dal momento che non ha preso le sue difese durante lo scontro con Selvaggia Roma. Per il momento questa loro conoscenza sembra essere a rischio, con l’ex velino di Striscia la notizia che durante una chiacchierata si è mostrato molto amareggiato per le sue parole.

Come riportato dal sito del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli si è sfogato con Enock Barwuah e Andrea Zelletta: “Sono molto deluso da Elisabetta” ma l’ex tronista prova a rasserenare il loro rapporto: “Elisabetta è una persona genuina e sincera e si è vissuta delle emozioni il cuore era libero”.

Poco dopo Zelletta cerca di far ragionare la Gregoraci, ma solamente con l’arrivo di Pierpaolo nella stanza che le cose diventano più chiare: “Dopo che è venuta mille volte a provocarti te ne vai dicendo che non parli di questa situazione, dovevi essere più incisivo” mentre Pretelli rivela: “Sono deluso dall’ennesima parola offensiva nei tuoi confronti io ti ho sempre trattato con i guanti. Io mi sono esposto tu non lo”. Nel finale arrivano le scuse della Gregoraci a Pretelli, in cui ammette di aver molto probabilmente esagerato con alcuni termini.