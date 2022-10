Ascolta questo articolo

Questa edizione del Grande Fratello Vip sarà ricordata a lungo per gli eventi delle scorse settimane. Molte sono state le polemiche dopo l’uscita di Marco Bellavia e la squalifica di Ginevra Lamborghini. Non solo l’opinione pubblica non ha accettato le prepotenze avvenute nel reality, ma importanti istituzioni come il Codacons hanno anche sporto denuncia alla Procura della Repubblica di Roma e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Di recente, un altro concorrente ha fatto delle rivelazioni davvero scioccanti per tutti i VIP. Ciò ha suscitato molto scalpore tra i VIP e ha portato a molte domande sulle motivazioni del gesto estremo. Infatti, ha confessato: “Si è suicidato“.

Durante una diretta del Grande Fratello Vip, i concorrenti hanno vissuto un momento di grande emozione. Uno dei vip ha fatto una confessione che è stata la causa dello shock. Infatti l’ex parrucchiere Antonino Spinalbese ha raccontato ad altri un momento molto traumatico della sua vita che gli ha procurato un grande dolore, ovvero la morte del padre. L’ex compagno di Belen ha detto che si è tolto la vita.

Quando sono entrati in casa sua era in uno stato di disordine; l’uomo andò in depressione ma nessuno se ne accorse. La depressione spesso non ha voce. L’evento ha avuto un profondo effetto su di lui ed è possibile che i recenti eventi in casa abbiano fatto emergere il suo dolore e il suo senso di colpa.

Antonino Spinalbese sembrava molto provato ed esausto dopo l’uscita dal programma di Ginevra Lamborghini. Ha deciso di condividere la sua storia con Luca Salatino e di raccontargli la morte traumatica del padre. L’ex parrucchiere ha detto che sua madre lo ha svegliato il 15 gennaio e gli ha detto che suo padre era morto. Ha detto che era scioccato e non poteva spiegare la paura che provava.

Quando si entra in quel punto di vista e si pensa al fatto che stava dormendo, praticamente sconvolge la vita futura. È stato un duro colpo per lui e gli ci è voluto del tempo per migliorare. Ha detto che era inspiegabile che suo padre fosse ancora in grado di trasferirgli le leggi della vita che ha sempre avuto, comprese la felicità e l’estrema calma. Non solo era assurdo che fosse sparito, la causa era ancora più assurda, non poteva crederci.