Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti si candida: "Vorrei entrare nella Casa"

Patrizia Rossetti sembra essere pronta a partecipare al “Grande Fratello Vip“. La donna, divenuta famosa per aver condotto il Festival di Sanremo 1982 al fianco di Claudio Cecchetto e, negli anni successivi, volto storico di Rete 4, sembra voglia ritornare in televisione dopo un periodo di assenza.

L’ultima sua vera apparizione è stata a “Pechino Express 7 – Avventura in Africa” dove si è classificata prima insieme a Maria Teresa Ruta formando la squadra “Le Signore Della TV”. Per lei il “Grande Fratello Vip” sarebbe un nuovo trampolino di lancio e nella sua intervista al settimanale “Nuovo”, diretto da Riccardo Signoretti, lancia un appello ad Alfonso Signorini.

L’intervista di Patrizia Rossetti

Nella sua intervista, esprime il suo desiderio di far parte della prossima edizione del “Grande Fratello Vip”: “Ammetto che le possibilità ci sono. Magari potrei entrare nella Casa durante il reality show. Alfonso fammi entrare”.

Oltre alla sua voglia di ritornare in televisione, dietro a questa sua possibile partecipazione nella trasmissione si nasconderebbe altro: “Sono curiosa di confrontarmi con altre persone. Poi sarebbe tipo una prigione dorata e, siccome io amo molto la mia libertà potrebbe essere una bella sfida con me stessa“.

Negli ultimi anni nella Casa sono nati vari amori, tra cui quello tra Luca Onestini e Ivana Mrázová oppure Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Patrizia Rossetti però non sembra intenzionata, qualora partecipasse al “Grande Fratello Vip“, di trovare il compagno: “Potrei incontrare al massimo un toy boy e l’idea non mi piace”. Nonostante questo rivela che non avrebbe problemi a svelare i suoi sentimenti se trovasse un fidanzato tra le mura di Cinecittà.

Il suo nome attualmente non sembra essere uno dei papabili per la prossima edizione del reality, ma non vanno esclusi colpi di scena all’ultimo minuto. Al momento, oltre alla presenza certa di Rita Rusić, non si conoscono altre ufficialità.