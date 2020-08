Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck nel cast e svela: "Con me Gabriel Garko, Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento"

Il cast del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, con il passare dei giorni si sta formando sempre di più. Gli autori infatti stanno lavorando duramente per la messa in onda della trasmissione, che dovrebbe esserci per la metà del mese di settembre, escludendo eventuali sorprese.

Nell’ultimo periodo stanno rimbalzando molti nomi, ma fino a questo momento lo staff del “Grande Fratello Vip” non ha rilasciato nessuna ufficialità sul cast della quinta edizione. A spoilerare i primi vip ci pensa Patrizia De Blanck, in cui conferma la sua presenza.

Le parole di Patrizia De Blanck

In un video girato da una lettrice di “Isa e Chia” possiamo vedere la socialite italiana confermare la sua presenza al “Grande Fratello Vip” e svelare ulteriori nomi: “Io so solo che entreranno Elisabetta Gregoraci, Gabriel Garko e Flavia Vento. Ma non so chi sono gli altri. E staremo chiusi per tre mesi”. Ovviamente, trattandosi di una semplice intervista, queste parole di Patrizia Blanck vanno prese con le pinze.

I nomi di Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento non sorprendono più di tanto, poiché sono stati accostati già nei mesi scorsi per far parte del cast della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“. A quanto pare la conduttrice del programma comico “Made in Sud” sembra aver avuto dal suo ex compagno, Flavio Briatore, il permesso di partecipare al reality.

Il nome che più sorprende è quello di Gabriel Garko, poiché fino a questo momento l’attore non è mai stato accostato al “Grande Fratello Vip”. Va detto però che, in queste ore, il sito “Giornalettismo” ha smentito questa ipotesi: “Se sulla presenza della Gregoraci non ci sono dubbi e la Vento resta un punto interrogativo, ‘Giornalettismo’ può smentire la presenza dell’attore nel reality perché impegnato su ben altri progetti non televisivi”.