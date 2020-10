Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck mette in dubbio la sincerità di Tommaso Zorzi

Nella Casa del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, si è accesa definitivamente la rivalità tra Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck. I primi problemi sono nati quando la contessa, dinanzi all’ex concorrente di Riccanza, ha rivelato di avere la voce di un gay.

La situazione è però precipitata negli ultimi giorni, dal momento che la De Blanck durante un gioco ideato dagli autori ha invitato Tommaso Zorzi a spararsi. Il web si è immediatamente rivoltato contro la gieffina, e nonostante siano passati alcuni giorni viene chiesta nuovamente la squalifica per i comportamenti avuti dalla socialite.

Nuovi scontri tra Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck

Durante una chiacchierata avvenuta in salone tra Francesco Oppini, Enock Barwuah e la Patrizia De Blanck, si è discusso su quali persone avrebbero desiderato vedere una volta finita questa esperienza al Grande Fratello Vip. La contessa ha dichiara immediatamente di non voler vedere Tommaso Zorzi, ricordando il primo screzio avvenuto ancor prima di entrare nella Casa, quando Zorzi in un’intervista al settimanale “Chi” definì la De Blanck come una contessa decaduta.

In questa conversazione improvvisamente è intervenuto Tommaso Zorzi che, dopo aver ascoltato di nascosto in un’altra stanza il loro discorso, ha invitato Patrizia De Blanck a non parlare alle sue spalle. Secondo l’influencer non è la prima volta che la De Blanck sparla di lui, dal momento che la contessa avrebbe lanciato già delle frecciatine in passato durante una chiacchierata con Enock.

Qualche ora dopo Patrizia De Blanck si è fermata a parlare con Stefania Orlando che le ha chiesto: “Ma non avete fatto ancora pace?”; ma la contessa havsmentito immediatamente questa ipotesi lanciando un’altra frecciatina: “Comincio a dubitare, mi fa pensare il ragionamento, Fino a che punto è sincero?”. Successivamente si sono aggiunti anche Dayane Mello e Massimiliano Morra ed hanno iniziato a parlare delle possibili strategie che stanno mettendo in campo alcuni inquilini nella Casa.