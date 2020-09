Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck contro Fausto Leali: "È un ectoplasma!"

Sono bastati una manciata di giorni alla Contessa Patrizia De Blanck per regalare il suo piccolo show all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip“. In realtà la socialite ha iniziato a far divertire il pubblico sin dalla prima puntata, quando ha mandato letteralmente a quel paese Tommaso Zorzi per una sua intervista rilasciata al settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, poiché l’influencer l’accusa di essere ormai una nobile decaduta.

A quanto pare gli animi tra i due si sono riappacificati durante un dialogo avvenuto nella Casa, ma la De Blanck continua a regalare gioie negli studi di Cinecittà e anche alcune gaffe involontarie. Sul web è diventato virale il video, mandato per sbaglio da “Pomeriggio Cinque” condotto da Barbara D’Urso, mentre viene mostrata senza vestiti.

L’attacco di Patrizia De Blanck a Fausto Leali

In questa seconda diretta del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Antonella Elia e Pupo, oltre a far entrare la restante parte dei concorrenti, tranne Paolo Brosio, vanno in gioco le prime nomination. Grazie al televoto da Casa il pubblico sceglie anche i primi immuni al televoto: Enock Balotelli, Matilde Brandi, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Patrizia De Blanck.

Durante la nomination la Contessa De Blanck sceglie di mandare al televoto Fausto Leali con una motivazione che è diventata immediatamente virale su Twitter: “Questo è un bel problema ma alla fine scelgo il cantante. Per la semplice motivazione che lui è un ectoplasma, gira poi improvvisamente appare e scompare”.

In effetti Fausto Leali, fino a questo momento, sembra un po’ fuori dal gioco e totalmente spaesato dal contesto del “Grande Fratello Vip”. L’artista, a causa del poco adattamento avuto fino ad ora negli studi di Cinecittà, è andato in nomination con Massimiliano Morra e il meno votato sarà il primo candidato al prossimo televoto.