Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck choc su Tommaso Zorzi: "Sparati". I fan chiedono immediatamente la squalifica

Con il passare dei giorni Patrizia De Blanck continua a far parlare di se sempre per i motivi sbagliati. La contessa, che ha deciso di far parte della quinta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, nelle settimane scorse è stata al centro dell’attenzione per una presunta frase contro gli omosessuali.

Incalzata da Alfonso Signorini in puntata ha dichiarato di avere molti amici gay e quindi non proverebbe nulla di rancoroso nei confronti di Tommaso Zorzi. Ora però la De Blanck si ritrova nuovamente nell’occhio del ciclone per una frase detta sempre nei all’influencer, che ha addirittura fatto intervenire i fan su Twitter lanciando una petizione per farla uscire dalla Casa.

Le parole di Patrizia De Blanck

Nel pomeriggio del 27 ottobre come riporta “Gossip e Tv” nella Casa gli autori hanno deciso di far giocare un po’ i concorrenti, ove chi indossa un cappello da strega non può parlare con nessuno. L’unico modo per cercare di togliersi questo cappello è quello di fare alcuni tranelli, cogliendo di sorpresa chiunque si voglia e facendo parlare uno dei ragazzi.

Tra i concorrenti che hanno indossato il cappello c’è Tommaso Zorzi, che ha cercato di liberarsene parlando molto con gli altri ragazzi nella Casa. La contessa però, che si era appena svegliata, si scaglia contro l’ex concorrente di Riccanza esclamando tre volte il termine “Sparati”.

Capendo l’errore commesso Patrizia De Blanck cerca di giustificarsi, dichiarando di essere arrabbiata con la redazione del GF Vip perché non le stavano aprendo la porta della sua camera. Tuttavia il web non sembra convinto della sua spiegazione: “Adesso basta – scrive un utente su Twitter – un povero ragazzino (Denis Dosio) è stato squalificato per una bestemmia che neanche si sentiva. La contessa continua a offendere, a dire parole omofobe e offensive. E questa volta è andata oltre, questa è istigazione al suicidio”.