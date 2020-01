Grande Fratello Vip: Patrick Pugliese e Salvo Veneziano attaccano duramente Serena Enardu: "Mi ha fatto schifo"

La quarta edizione del Grande Fratello Vip ha preso il via e se alla conduzione è stato promosso Alfonso Signorini, dopo tre anni nelle vesti di opinionista, tra i concorrenti del reality più longevo della televisione italiana, possiamo annoverare Pago. Il cantante viene sicuramente ricordato per essere stato il protagonista indiscusso, insieme alla sua ex Serena Enardu, durante l’ultima edizione del reality dei sentimenti, Temptation Island Vip.

E anche per questa quarta edizione del Grande Fratello Vip, si candida a ricoprire quel ruolo. Dopo la fine burrascosa della relazione tra Pago e Serena, quest’ultima si è improvvisamente riscoperta innamorata di Pago ed è entrata nella casa di Cinecittà per poterglielo dire. Il cantante da parte sua si è sentito destabilizzato e il pubblico ha deciso che la sarda doveva lasciare la casa e non restare una settimana con il suo ex per chiarire.

Naturalmente la vicenda ha scatenato gli spettatori e se fuori la casa il web è esploso criticando aspramente e duramente Serena, dentro le cose non sono andate diversamente. In particolare Salvo Veneziano e Patrick Ray Pugliese, ex gieffini e attuali concorrenti, hanno criticato il comportamento di Serena in maniera forte e decisa, mentre hanno espresso solo parole di lode nei riguardi di Pago.

I due si sono ritrovati a commentare quanto accaduto e i toni sono stati molti accesi. Salvo ha esordito: “Io critico solo lei, perchè ha fatto una figura di m***a“, subito Patrick gli ha fatto eco: “Dopo Temptation Island Vip è difficile fare ancora figure di m***a“. Ha poi proseguito Salvo, il quale come un fiume in piena si è duramente espresso: “Lo ha sputt****to davanti a milioni di persone…Ma che donna sei? Mi ha fatto schifo. Ho grande stima di quest’uomo, penso solo che sia innamorato“.

E Patrick ha affondato il colpo: “Lui è ingenuo, lei è una serpe“. Insomma i due hanno utilizzato parole davvero forti, schierandosi completamente dalla parte di Pago e asfaltando duramente la Enardu, ciò che non condividono dell’ex tronista sono soprattutto i modi utilizzati. Chissà che la stessa Serena non voglia cogliere la palla al balzo per apparire nuovamente in televisione e durante la puntata di mercoledì decida di intervenire.