Grande Fratello Vip, parla Stefania Orlando: "Tutti mi vogliono ma nessuno mi piglia"

Tra meno di dieci giorni andrà in onda la prima puntata del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e Antonella Elia. Come svelato dal settimanale “Chi” il cast è composto da venti concorrenti, suddivisi in nove maschi e undici donne.

Con il passare delle settimane il cast potrebbe comunque allargarsi di almeno un altro paio di concorrenti, poiché secondo il sito “Tv Blog” Alfonso Signorini, insieme ai suoi autori, sta valutando se far entrare o meno il cantante Morgan e l’attore Giulio Berruti.

Le parole di Stefania Orlando

Come riportato appunto dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, la cantautrice Stefania Orlando è una delle concorrenti di questa quinta edizione del “Grande Fratello Vip”. Tuttavia, in una lunga intervista al settimanale “Vero“, non conferma al 100% la sua presenza negli studi di Cinecittà, rimanendo quindi piuttosto vaga in merito a questo argomento.

La Orlando infatti dichiara che negli ultimi anni è stata accostata in numerosi programmi, ma poi i progetti non sono mai stati portati a termine: “Si fa il mio nome per un sacco di programmi, soprattutto in questo periodo…Mi sento molto ‘la sora Camilla’: tutti la vogliono e nessuno se la piglia”.

Successivamente parla del suo periodo in cui ha affiancato Giancarlo Magalli nella trasmissione “I fatti vostri”, svelando di aver rifiutato numerose proposte per mantenere il suo ruolo su Rai 2: “Non ho osato quando era il momento di farlo…Con la testa di oggi, tornassi indietro, oserei”.

Ordunque per lei il “Grande Fratello Vip” potrebbe garantire la giusta visibilità e magari offrirle nuove opportunità televisive, come successo con Adriana Volpe che attualmente conduce su “TV8” il talk show “Ogni Mattina” insieme al giornalista Alessio Viola.

Infine parla della sua vecchia relazione con l’attore Andrea Roncato, ove fa capire di aver perso ogni tipo di rapporto con lui: “Mi dispiace, non so cosa sia successo, non l’ho mai capito veramente…Però ne ho preso atto”.