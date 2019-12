Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto farà parte del cast

Tra circa una settimana inizierà una nuova edizione del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara. Con il passare dei giorni vengono svelati sempre di più i nomi che hanno deciso di accettare la proposta fatta dagli autori della trasmissione.

Fino a questo momento i nomi confermati sono quelli di Rita Rusić, Michele Cucuzza, Pago, Antonella Elia, Clizia Incorvaia, Antonio Zequila e Adriana Volpe. Nelle ultime ore però, con un video pubblicato sulla pagina Instagram del “Grande Fratello”, è stato ufficializzato un nuovo vip pronto ad entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Paola Di Benedetto è una nuova concorrente del “GF Vip”

Nella didascalia del video su Instagram possiamo leggere: “L’attesa è finita: in esclusiva per voi Grande Fratello svela una delle nostre nuove concorrenti”. Infatti già negli ultimi giorni i responsabili della pagina avevano pubblicato una breve clip, non mostrando però il volto.

La ragazza si è fatta conoscere inizialmente per essere stata la fidanzata del calciatore Matteo Gentili, ex concorrente del “Grande Fratello Nip” condotto da Barbara D’Urso. Successivamente ha fatto parte del cast de “L’Isola dei Famosi”, in cui incontra l’ex tronista di “Uomini e Donne” Francesco Monte col quale inizia presto un flirt. Le cose non sono andate però bene, poiché i due si sono lasciati quasi subito.

Al momento, con i suoi alti e bassi, si sta godendo la sua relazione con Federico Rossi, componente del gruppo musicale “Benji & Fede”. Per l’ex madre natura di “Avanti un Altro!” si tratta sicuramente di una esperienza molto importante, dove potrebbe far ricredere il pubblico da Casa dopo un periodo di lunga assenza dal piccolo schermo. Non è raro infatti che il reality possa dare una seconda chance ai vip, come successo nel caso di Cristiano Malgioglio.