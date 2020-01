Grande Fratello Vip, Paola Caruso attacca Ivan Gonzalez: "E’ finto!"

Il Grande Fratello Vip 4 è partito subito alla grande con ben due puntate settimanali. Martedì 7 gennaio è stato presentato parte del cast tra cui vanno menzionati i più esubaranti come Antonella Elia, Rita Rusic e Michele Cucuzza. Venerdì 10 gennaio, su Canale 5, abbiamo assistito alla seconda puntata del programma. In quest’occasione sono entrati gli ultimi concorrenti e proprio uno di questi ha sollevato un grosso polverone fuori dalla casa più spiata d’Italia.

Ospite a “Domenica Live” da Barbara d’Urso, Paola Caruso ha parlato della sua ‘amicizia’ passata con Ivan Gonzalez. L’ex Bonas di “Avanti un altro” ha precisato che il ragazzo spagnolo l’avrebbe pugnalata più volte alle spalle soprattutto durante la partecipazione a Supervivientes. I due, dopo alcuni chiarimenti, hanno rotto definitivamente i rapporti.

Secondo la Caruso, Ivan, sarebbe venuto inizialmente in Italia per lei per poi fare fortuna nel mondo dello spettacolo. Ivan ha esordito come tentatore nella prima edizione vip di Temptation Island. In quell’occasione, il ragazzo era avvinghiato alla giunonica Valeria Marini. Dopo quell’esperienza, Gonzalez approdò a Uomini e Donne come tronista e uscì dalla trasmissione con la trentenne Sonia. Insomma, in meno di due anni, Ivan si è dato da fare in tv.

L’ira funesta della Caruso

Parlando di Ivan Gonzalez, la bella Caruso, ha poi rilasciato la seguente dichiarazione dalla d’Urso: “E’ una persona che mi ha deluso ed io mi sento di esortare le ragazze nella casa a non credere alle sue belle parole.” Insomma, Paola è fortemente provata dalla fine dell’amicizia con Ivan che a quanto pare l’avrebbe ‘usata’ solo per trovare la strada giusta nella televisione italiana.

Molto probabilmente queste dichiarazioni verranno mostrate anche ad Ivan all’interno della casa e sicuramente ci saranno nuovi risvolti sul caso. Nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip potrebbe esserci anche un confronto fra i due.