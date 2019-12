"Grande Fratello Vip": Pago rientra nel cast, Signorini rivela il nome di un altro personaggio

Una nuova avventura attende i concorrenti che entreranno nella casa più spiata e conosciuta d’Italia, nella prossima edizione del “Grande Fratello Vip“, che prenderà il via il prossimo gennaio, capitanata questa volta da Alfonso Signorini che, alla sua prima conduzione del programma, appare un personaggio più che adatto a condurre il format.

Oltre alla presenza di Signorini, ad accompagnare il nuovo padrone di casa in queste nuove serate, saranno anche personaggi del calibro di Pupo e Wanda Nara, che tutti conoscono. A breve quindi la famosa porta rossa si aprirà, dando il via al periodo di permanenza dei nuovi concorrenti nella casa di Cinecittà.

A proposito dei concorrenti, il tutto resta ancora celato da un alone di mistero, o quasi; infatti grazie ai fan più attenti, e agli utenti di internet più acuti, si è scoperto già qualche nome molto promettente, soprattutto grazie anche ad alcuni suggerimenti di Signorini in persona, sul suo account “Instagram”.

Pare abbia postato una foto ritraente un fisico scultoreo, ma senza raffigurare il viso; nonostante questo particolare mancante, in molti hanno subito riconosciuto quel fisico, attribuendogli in poco tempo il nome del noto modello Andrea Salerno, in arte Andrea Denver, che vive attualmente in America.

Ma le sorprese non sembrano sia terminate, infatti l’account Instagram di Verissimo, ha da poco publicato un breve videoclip del backstage del programma in questione, ed è stato subito individuato il secondo concorrente, pronto ad entrare in casa. Si parla infatti di Pago, l’ex fidanzato di Serena Enardu.

Le indiscrezioni però non sono finite, perché ad accompagnare questi due personaggi certi, pare che vi sia anche la partecipazione di due personaggi di “Uomini e Donne“, ossia di Ivan Gonzalez, e dell’ex corteggiatore di Teresa Langella, Andrea Dal Corso, ma per questi ultimi due nomi, nulla ancora di confermato.