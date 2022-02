Dopo pochi giorni dalla finale del “Festival di Sanremo“, vinta da Mahmood e Blanco con il brano “Brividi”, ai concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” sono stati fatti ascoltare tutti i brani in gara nella kermesse sanremese. Quasi tutti apprezzano le canzoni, ove ovviamente non mancano delle critiche sensate, ma purtroppo in quella circostanza Barù ha decisamente superato l’asticella del buon senso.

Infatti, ascoltando il brano “Ti amo non lo so dire”, il parente di Costantino della Gherardesca ha dichiarato senza peli sulla lingua: “Dopo quelle canzoni di Sanremo mi volevo sparà una fucilata nei cog**oni. Ma di chi era la prima canzone? […] A Noemi devono tagliare le corde vocali“. Un attacco duro e senza un vero motivo, ma la cantante sin da subito si è fatta sentire commentando con disprezzo il commento fatto dal vippone.

Noemi ha diffato Barù per il commento

Intanto, come riportato testualmente dal sito “TV Blog“, Noemi dopo un po’ di tempo ha deciso di querelare Barù a causa delle sue dichiarazioni. Ad accorgersene per primo è stato il popolo di Twitter, ove ha pubblicato le varie dichiarazione del concorrente in cui prova a giustificarsi, senza riuscirsi, sulle parole dette ai tempi.

Barù, chiacchierando con la sua possibile fidanzata futura Jessica Selassié, prova a darsi una giustificazione in merito: “Sono stato diffidato da una certa signorina che canta ma non posso dire il nome… Ma se mi sveglio con quella musica lì che ca**o devo dire? Mi sveglio con quella musica lì che ca**o devo dire”.

Le diffide comunque negli anni al “Grande Fratello Vip” non si sono mai fatte mancare e, dopo quelle ricevute da Alda D’Eusanio per circa un milione di euro da Laura Pausini e di Raffaella Fico nei confronti di Soleil Sorgè, ora la stessa sorte è capitata a Barù.