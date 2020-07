Grande Fratello Vip, Nina Morić rifiuta: "Lo guarderò, ma non me la sento di partecipare"

Negli ultimi mesi Nina Morić ha fatto parlare di sé per la sua storia d’amore con Luigi Mario Favoloso. La showgirl croata, insieme all’imprenditore campano, è stata spesso ospite nella trasmissione televisiva “Live – Non è la D’Urso“, il talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso.

La Morić ha lanciato delle dure accuse nei confronti del suo ormai ex compagno, accusandolo di aver subito dello stalkeraggio psicologico. Oltre a queste accuse, rivela di essere stata picchiata più volte da Luigi Mario Favoloso durante la loro storia d’amore. L’ex concorrente del “Grande Fratello” ha sempre negato, facendo valere così le sue ragioni in Tribunale.

Le ultime dichiarazioni di Nina Morić

Ormai la storia d’amore con Luigi Favoloso è acqua passata, poiché si sta godendo la sua vita con un nuovo fidanzato, un imprenditore che vuole stare lontano il più lontano possibile dalla luce dei riflettori. Nell’ultima intervista al settimanale “Nuovo Tv“, diretto da Riccardo Signoretti, parla del suo compagno Vincenzo: “È una persona perbene e un lavoratore serio. Non appartiene al mondo dello spettacolo e questo mi piace”. E sul figlio Carlos aggiunge: “Sono molto protettiva nei suoi confronti. Se la storia avrà un futuro, allora lo conoscerà”.

In questo periodo sarebbe stata contattata anche da Alfonso Signorini per partecipare al “Grande Fratello Vip“, declinando però il suo invito: “Stando dentro a quelle mura, si parla di gossip e si creano certe situazioni dalle quali mi devo disintossicare. Premetto che questo reality è molto divertente e che lo guarderò sicuramente però non mi sento di partecipare perché ormai ho già dato con la mia vita privata”.

Per Nina Morić non sarebbe stata la prima esperienza in un reality show, poiché negli anni passati ha partecipato sia come opinionista che concorrente a due edizioni de “L’Isola dei Famosi”.