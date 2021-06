Grande Fratello Vip, Nina Morić potrebbe far parte del cast: l’indiscrezione

Alfonso Signorini sta lavorando duramente per portare dei nomi importanti nella sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. Partendo dagli opinionisti pare essere praticamente fatto per Adriana Volpe che sostituisce Antonella Elia, mentre il successore di Pupo non è stato ancora scelto.

Ovviamente l’attenzione dei fan è tutto concentrato sull’argomento cast, ove stanno circolando molti nomi. Oltre alle auto candidature di Paola Caruso, Lorenzo Riccardi e Antonella Fiordelisi, negli ultimi mesi sono stati accostati dei personaggi televisivi come Loredana Lecciso, Arisa, Katia Ricciarelli, Barbara Bouchet e Martina Millidi, mentre Gabriel Garko e Anna Oxa hanno smentito i rumors sul proprio conto.

L’ultimo nome accostato al “GF Vip”

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da numerose testate tra cui il sito “361 Magazine” sempre molto vicino alle vicende legate ad Alfonso Signorini, il conduttore starebbe lavorando per poter strappare il “sì” a Nina Morić e farla ritornare definitivamente in televisione dopo le vicissitudini legate al suo ex Fabrizio Corona.

In realtà a riportare per primi la notizia è stato il settimanale “Oggi“, diretto da Umberto Brindani, con un piccolo articolo scritto da Alberto Dandolo: “Si sussurra che la showgirl possa presto tornare in tv come personaggio di punta di un noto programma. Che si tratti del GF Vip? Ah saperlo” sottolineando però: “Al momento si sta dedicando unicamente al suo amatissimo figlio Carlos Maria”.

Per Nina Morić, che negli ultimi anni è stata ospite nelle trasmissioni “Live – Non è la D’Urso” e “Domenica Live” condotte da Barbara D’Urso per parlare del figlio e della sua relazione con Fabrizio Corona, sarebbe un ritorno nei reality show. Difatti la showgirl croata ha partecipato sia all’ottava edizione de “L’isola dei famosi”, vinta da Giorgia Palmas, ed a quella successiva con il doppio ruolo da concorrente e opinionista. Entrambe le edizioni per lei sono state fallimentari, siccome non è arrivata neanche in finale.