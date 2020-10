Grande Fratello Vip, nella puntata del 26 ottobre entreranno tre nuovi concorrenti: ecco i loro nomi

Questa sera andrà in onda l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo. Gli argomenti principali di questa diretta sono le forti tensioni che stanno nascendo nella casa tra alcuni vip e la possibile storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, nonostante le critiche degli ultimi giorni, sta facendo ancora discutere.

Ma come riportato da “Tv Blog” per il GF Vip può essere una settimana di transizione, siccome le novità dovrebbero esserci dal 26 ottobre. Secondo il sito infatti ci saranno i primi tre ingressi dei nuovi concorrenti, ma a loro si aggiungeranno in futuro altri quattro personaggi famosi arrivando così a un totale di sette vip.

Gli ingressi del 26 ottobre

Il primo ingresso certo, come anticipato dal blog di Davide Maggio, è quello di Stefano Bettarini, che ha già partecipato alla prima edizione “vip” condotta ai tempi da Ilary Blasi insieme ad Alfonso Signorini. Con l’ingresso dell’ex calciatore possono aprirsi degli scenari davvero molto interessati, giacché nella casa è presente la sua ex fidanzata Dayane Mello, con la quale non si sono lasciati nel migliore dei modi.

Il secondo nome, in realtà già anticipato da “CheTvFa”, è Giulia Salemi. La giovane influencer ha mosso i primi passi in televisione grazie a “Pechino Express 4 – Il Nuovo Mondo” partecipando insieme alla madre Fariba Mohammad Tehrani e formando il team “Le persiane”. Anche per lei si tratta di un ritorno, poiché ha fatto già parte della trasmissione in cui è riuscita a legarsi sentimentalmente con l’ex tronista Francesco Monte.

Infine il nome nuovo, aggiunto proprio in esclusiva da “Tv Blog”, è Selvaggia Roma. Conosciuta soprattutto per il suo ruolo di modella e influencer, ha conquistato la notorietà grazie alla sua presenza a Temptation Island dove ha partecipato in coppia con Francesco “Lenticchio” Chiofalo nel 2017. Secondo le ultime voci, in realtà mai confermate fino a questo momento, la ragazza avrebbe avuto una liaison sia con Enock Barwuah che Pierpaolo Pretelli.