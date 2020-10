Grande Fratello Vip, nella notte Tommaso Zorzi si sfoga contro la redazione: "Io me ne vado"

Un momento di forte crisi quello vissuto da Tommaso Zorzi che, a sorpresa, ha inveito contro la redazione del “Grande Fratello Vip“, minacciando anche un abbandono del gioco. Sembrava tutto risolto, invece l’influencer è tornato a parlare del momento in cui Alfonso Signorini lo ha ripreso in diretta per la frase – a suo dire – scherzosa in riferimento al coming out di Gabriel Garko.

Già durante la diretta, Zorzi aveva avuto una forte crisi di nervosismo e si era sentito profondamente offeso per come era stato messo alla berlina e incolpato di una mancanza di tatto che, invece secondo l’influencer, aveva sempre dimostrato in altre occasioni, quando si era trovato a commentare con gli altri fatti inerenti ai diritti del mondo omosessuale.

Il chiarimento con Signorini, sembrava aver riportato il ragazzo ad uno stato di tranquillità, invece la notte scorsa è tornato sull’argomento in maniera ancora più dura e risentita. Zorzi, confidandosi con i suoi compagni di viaggio, ha rivelato di aver parlato con gli autori e di aver chiesto un consulto con i suoi legali per un eventuale abbandono del gioco.

GF Vip, Zorzi e lo sfogo contro la redazione del programma

Secondo alcune testimonianze di utenti sul web, Tommaso è stato convocato in confessionale. Al suo ritorno il ragazzo ha spiegato che gli autori lo hanno rimproverato per un’espressione usata: “Mi hanno chiamato in confessionale per dirmi che non posso dire che gli autori del GF sono un dito in c*lo“.

A questo punto, anche Zorzi ha delle lamentele da fare e così spiega che non può sopportare che venga fatto passare “come lo str***o di turno” e se si dovesse ripresentare una situazione di quel tipo, non riuscirebbe a sopportarla questa volta. Per questo motivo ha voluto chiarire la questione e cercare di capire a cosa sarebbe andato incontro per un eventuale abbandono. Staremo a vedere nella diretta di questa sera se avrà preso una decisione definitiva.