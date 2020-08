Grande Fratello Vip, nel cast potrebbero far parte Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda

Alfonso Signorini, insieme ai suoi autori, sta lavorando senza sosta per formare un cast ricco e importante per la prossima edizione del “Grande Fratello Vip” condotto insieme ad Antonella Elia e Pupo. Fino a questo momento, salvo clamorosi colpi di scena, tra i concorrenti dovrebbero esserci Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Patrizia De Blanck e Fausto Leali.

Tuttavia, soprattutto negli ultimi giorni, si sono registrate numerose smentite. Infatti l’ex calciatore Nicola Ventola, il marito di Simona Ventura, Giovanni Terzi, l’influencer Ludovica Pagani e l’attrice Eva Grimaldi hanno negato di aver trovato un accordo per far parte del “Grande Fratello Vip”, nonostante siano stati dati praticamente per certi in queste settimane.

Gli ultimi nomi per la Casa del “GF Vip”

Secondo Alisa Toaff del sito “Adnkronos“, tra i possibili concorrenti della prossima edizione del “Grande Fratello Vip” potrebbe esserci anche Maria Teresa Ruta. Per la showgirl non sarebbe il primo reality show, poiché ha preso parte della seconda edizione de “L’Isola dei Famosi” venendo eliminata nel corso della sesta puntata con il 72% dei voti.

Nella Casa potrebbe fare il proprio ingresso anche Guendalina Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e del giornalista sportivo e conduttore Amedeo Goria. La ragazza, nonostante sia molto giovane, ha già lavorato nel mondo cinematografico e televisivo partecipando, tra le tante cose, alla prima e seconda stagione della fiction Rai “Il Paradiso delle Signore” con protagonista Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno.

Una possibile partecipazione al “Grande Fratello Vip“, insieme alla madre Maria Teresa Ruta, potrebbe dare la giusta visibilità per continuare a lavorare sul piccolo schermo e al cinema. Le due potrebbero partecipare come un unico concorrente, come fatto per esempio da Cecilia Rodríguez e il fratello Jeremias.

Per il momento le dirette interessate non hanno commentato la voce uscita in queste ore, ma nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle notizie più dettagliate su una possibile presenza al programma