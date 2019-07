Grande Fratello Vip, nel cast anche una nota conduttrice Rai: l’indiscrezione

Il Grande Fratello Vip ritorna in autunno con moltissime novità. Innanzitutto non sarà più presentato da Ilary Blasi, che ha condotto le tre edizioni precedenti, ma da Alfonso Signorini che invece ha avuto sempre il ruolo di opinionista, in questa nuova veste di conduttore Signorini sarà affiancato tuttavia da due opinionisti di cui ancora non è stato reso noto il nome.

Anche il cast, in base alle indiscrezioni sui possibili partecipanti, è molto interessante e nutrito, potrebbero varcare la porta rossa, infatti, Ilona Staller e il suo avvocato Luca Di Carlo, Claudia Galanti e Fernanda Lessa, Lorenzo Riccardi, Natalia Bush, Nora Amile, Eva Robin’s e poi ancora il Divino Otelma, Matilde Brandi, Scialpi e Antonella Elia anche Loredana Lecciso ha dichiarato di essere disponibile a patecipare al reality proprio perché quest’anno è presentato da Alfonso Signori.

Accanto a questi nomi negli ultimi giorni si è aggiunto quello di una nota conduttrice Rai che nelle ultime settimane ha apertamente criticato il comportamento della Rete televisiva nei suoi confronti: Adriana Volpe. Il settimanale Vero infatti rivela che la conduttrice sarebbe in trattativa per partecipare al Grande Fratello Vip.

La conduttrice, infatti, dopo la cancellazione dal palinsesto del programma Mezzogiorno in famiglia che conduceva insieme a Massimiliano Ossini su Rai 2 nel week-end, ha pubblicato un post su Instagram con il quale criticava la scelta del Canale e del direttore Carlo Freccero.

Nel lunghissimo post di sfogo la conduttrice ha pubblicato i dati d’ascolto del suo programma nettamente superiori a quelli di altri programmi non cancellati dal palinsesto ed ha reso noto anche gli stipendi di alcuni suoi colleghi, come quello di Enrico Lucci, secondo lei troppo elevati. Inoltre Adriana Volpe per le sue dichiarazioni ha anche ricevuto una lettera di richiamo.

Per questi motivi, oltre che per le indiscrezioni, sembra molto probabile che Adriana Volpe possa essere una concorrente della prossima edizione del Grande Fratello Vip.